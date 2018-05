Cleveland enlève d'un souffle le match 1 qui s'offrait à Toronto

Cleveland s'est offert d'un souffle le match numéro 1 du 2e tour des play-offs NBA en s'imposant mardi en prolongations (113-112) sur le parquet de Toronto.

De nouveau meilleur marqueur de son équipe (26 points), et auteur d'un triple double (11 rebonds, 13 passes décisives), LeBron James a une nouvelle fois porté son équipe en 47 minutes passées sur le parquet, plus que tout autre joueur.

C'est lui qui a ramené les Cavaliers à égalité au bout du temps réglementaire (105-105) et poussé les Raptors en prolongations alors qu'ils avaient mené tout le match.

James a bien été secondé par JR Smith (20 points), Kyle Korver (19 points), Jeff Green (16 points) et Tristan Thompson, sorti du banc pour ajouter 14 points et 12 rebonds.

"Je n'ai pas été aussi efficace que j'aime l'être, j'ai manqué beaucoup de tirs ouverts", a commenté LeBron James. "Mais la seule chose qui compte, c'est que mes coéquipiers ont élevé leur niveau pour décrocher la victoire alors que je n'étais pas dans mon meilleur jour".

"Avoir cinq gars à deux chiffres cela signifie beaucoup", s'est félicité l'entraîneur des Cavs, Tyronn Lue. "Nous n'avons pas bien joué mais nous avons joué dur", a-t-il estimé.

Les Toronto Raptors, meilleure équipe de la conférence Est à l'issue de la saison régulière, avaient pourtant pris un départ canon porté par le duo Kyle Lowry - DeMar DeRozan, et menaient 33-19 à la fin du premier quart-temps.

Mais c'est en fin de match qu'ils ont craqué avec un 5 sur 25 aux tirs dans le dernier quart-temps. Ils peuvent surtout regretter les quatre occasions qu'ils ont eu de s'éviter la fatidique prolongation durant les 30 secondes qui restaient à jouer après l'égalisation de James en fin de match.

Le Lituanien Jonas Valanciunas a livré un grand match dans la défaite, avec 21 points et 21 rebonds. Les 22 points de DeRozan et les 18 points et 10 passes décisives de Lowry n'ont pas suffi aux Raptors qui devront se reprendre dès jeudi lors du match numéro 2, à nouveau à domicile.