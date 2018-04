Cleveland bat Toronto dans le choc à l'Est, les Warriors résistent à Westbrook

Cleveland, 3ème à l'Est, a battu Toronto (112-106), en tête de la conférence, mardi en NBA, championnat nord-américain de basket. Outre une désormais habituelle prestation trois étoiles de son All-Star LeBron James, les Cavaliers ont pu s'appuyer sur quatre joueurs à plus de 12 points avec Jeff Green, Kevin Love, Rodney Hood et Jose Calderon.

Les Raptors (55v-22d) ne sont jamais réellement parvenus à inquiéter les Cavaliers (48v-30d), qui prouvent une nouvelle fois qu'ils sont capables de battre n'importe quelle équipe à l'Est. Face à son ancienne équipe, le meneur espagnol Calderon a brillé aux tirs (7/11) alors que le meneur de la franchise canadienne Kyle Lowry a terminé la partie avec 5 petites unités au compteur.

A noter également la défaite (106-102) de Boston, 2ème à l'Est (53v-24d), sur le parquet de Milwaukee (8ème, 42v-36d). Toujours privés de Kyrie Irving, les Celtics ont dû s'avouer vaincus devant le duo Giannis Antetokounmpo (29 pts, 11 rbds, 6 ast) - Khris Middleton (20 pts, 8 rbds, 9 ast). Les joueurs de Brad Stevens restaient sur 6 victoires de rang. Les Bucks sont en ballottage très favorable pour décrocher le dernier ticket des playoffs de la conférence.

A l'Ouest, Golden State a profité de sa force collective pour battre Oklahoma City (107-111). Malgré les 44 points et 16 rebonds de Russel Westbrook, les champions en titre se sont imposés grâce à une très bonne défense et 7 joueurs à 8 points au moins, dont Kevin Durant (34 pts, 10 rbds). Les Warriors sont deuxièmes (57v-21d) alors que le Thunder est 6ème et toujours provisoirement qualifié pour les playoffs (45v-34d).

Leader autoritaire à l'Ouest, Houston (63v-15d) s'est imposé devant Washington (120-104) dans le sillage de son meneur et candidat au titre de MVP de la saison, James Harden. L'arrière à la barbe a marqué 38 points, capté 10 rebonds et distillé 9 passes décisives. Il a été parfaitement secondé par l'ailier fort suisse Clint Capela (21 pts, 10 rbds). Pour son deuxième match avec les Wizzards après une longue absence, John Wall, en manque de rythme, n'a jamais trouvé la faille dans la défense des Rockets. Le meneur All-Star a terminé la rencontre avec 9 points à 3/10 aux tirs.