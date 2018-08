Carmelo Anthony rejoint finalement les Rockets de Houston

L'ailier dix fois All-Star Carmelo Anthony s'est engagé pour les Houston Rockets, a annoncé lundi le club texan de NBA qui met ainsi un terme à des semaines de rumeurs au sujet de l'avenir du joueur.

Le shooteur natif de Brooklyn, âgé de 34 ans, a signé un contrat d'un an et 2,4 millions de dollars (2,1 millions d'euros), selon les médias.

Envoyé à Atlanta en juillet après une saison décevante à Oklahoma City (16,2 points de moyenne, son pire total en carrière et une élimination au premier tour des play-offs), il s'est fait couper son contrat de 27,9 millions de dollars (24,5 millions d'euros) par les Hawks, devenant agent libre sur le marché des transferts.

Triple champion olympique, Anthony évoluera aux côtés du MVP de la saison écoulée James Harden et du meneur Chris Paul, finalistes de la conférence Ouest face à Golden State; qui ont plaidé pour son arrivée.

Il a joué aux Denver Nuggets (2003-2011) et aux New York Knicks (2011-2017) avec des moyennes de 24,1 points, 6,5 rebonds et 3 assists par match.

Reste à voir, maintenant, quel rôle Carmelo Anthony est prêt à accepter, lui qui refusait celui de remplaçant, et d'être avant tout utilisé comme shooteur à Oklahoma City. Il risque en effet d'y avoir un problème, si c'est aussi le cas à Houston...