Budenholzer, coach des Bucks, élu entraîneur de la saison par ses pairs

L'entraîneur de Milwaukee Mike Budenholzer a été élu samedi meilleur entraîneur de la saison 2018-19 par l'association des entraîneurs de NBA, championnat nord-américain de basket.

Budenholzer, 49 ans, a conduit, dès sa première saison à la tête des Bucks, Milwaukee en playoffs avec le meilleur bilan des 30 équipes en lice (60 v-12 d). Sous sa direction, les Bucks ont signé seize victoires de plus qu'en 2017-18 et sont la seule équipe à figurer dans le top 4 des meilleures attaque et défense du Championnat.

Milwaukee, dont le seul titre NBA remonte à 1971, est opposé au 1er tour des playoffs à Détroit, 8e de la conférence Est à l'issue de la saison régulière (41 v-41 d). Le premier match de ce duel, disputé au meilleur des sept rencontres, est prévu dimanche au Fiserv Forum dans le Wisconsin.

Budenholzer, ancien adjoint de Gregg Popovich à San Antonio avant de diriger les Hawks d'Atlanta (2013-2018), succède à Dwane Casey, alors à la tête de Toronto qui l'avait limogé quelques semaines plus tard. Un deuxième trophée de meilleur entraîneur NBA sera décerné en juin par la NBA après votes d'un jury de journalistes spécialisés et de consultants TV.