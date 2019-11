Boston gagne à San Antonio mais perd Hayward, Golden State s'enfonce

La série victorieuse de Boston s'est poursuivie samedi à San Antonio. Les Celtics ont surclassé les Spurs 115-135. Ce 7e succès (contre une défaite à Philadelphie le premier soir) permet à Boston de figurer seul au sommet à l'Est et d'égaler le bilan de leurs grands rivaux les Lakers, leaders à l'Ouest.

Tout serait parfait pour les hommes de Brad Stevens, qui ont signé le record de points en première mi-temps de la saison (72), si l'ailier Gordon Hayward ne s'était fracturé la main gauche peu avant la fin du 2e quart dans un choc avec LaMarcus Aldridge. Revenu à son meilleur niveau après deux saisons de galère depuis son arrivée dans le Massachussets, Hayward tournait à 20,3 points, 7,9 rebonds et 4,6 passes décisives par match cette saison. Il devrait manquer au moins un mois de compétition à moins de devoir se faire opérer. Dans ce cas, il pourrait être absent plus longtemps.

Stephen Curry, la star de Golden State, s'est lui aussi fracturé la main gauche en début de saison. Après son opération, son absence est estimée à trois mois. Depuis, les Warriors, triples champions et quintuples finalistes ces cinq dernières saisons, ne cessent de s'enfoncer au classement. Ils sont désormais derniers de la conférence Ouest avec un bilan de deux succès en dix matchs. Samedi, Golden State a perdu 114-108 à Oklahoma City, cédant dans le 4e quart après avoir comblé un retard de 23 points.

Houston est remonté à la 3e place à l'Ouest (6 v.-3 d.). James Harden a été irrésistible à Chicago et les Rockets ont donné la leçon aux Bulls 94-117. "The Beard" a rendu un bilan statistique de 42 points, 10 rebonds, 9 assists. Russell Westbrook est désormais bien installé dans son rôle de 2e couteau. L'ex-homme à tout faire d'OKC a réussi 26 points et capté 7 rebonds. La bonne nouvelle pour la formation de Mike D'Antoni est le retour en grand forme du pivot Clint Capela, auteur de 16 points, 20 rebonds et 4 contres.

Dallas a bien réagi après sa défaite contre New York. Les Mavericks sont allés gagner à Memphis 122-138 dans un match à haute intensité au cours duquel les deux équipes ont réussi plus de 52% de leurs essais au panier. Le meneur slovène des Mavs Luka Doncic continue de surfer avec l'excellence (24 pts, 14 reb, 8 ast) et file droit vers le statut de All Star.