Avec 162 victoires en play-offs, Lebron James efface Derek Fisher des records

Avec la victoire hier soir contre les Houston Rockets, Lebron James s’est approprié un fameux record. Il devient le joueur ayant gagné le plus grand nombre de matches en play-offs.

Avec 162 victoires, il efface des livres Derek Fisher. Un nombre qui montre à quel point la longévité du Choosen One est incroyable. Voilà 17 ans qu’il évolue en NBA et qu’il reste aux sommets. Le quadruple MVP affiche des stats hallucinantes en carrière en play-offs : 28,8 points, 8,9 rebonds et 7,1 passes en 247 matches.

Avec le niveau qu’il affiche encore, Lebron James va accroître son avance sur tous ses poursuivants dans les années à venir. Et il faudra sans doute attendre longtemps avant qu’un joueur vienne lui prendre cette première place.