Atlanta se sépare de son entraîneur Mike Budenholzer

Les Atlanta Hawks ont annoncé mercredi qu'ils avaient mis un terme au contrat de Mike Budenholzer, leur entraîneur depuis 2013, qui pourrait partir à New York à la tête des Knicks.

"Les Atlanta Hawks et Mike Budenholzer sont parvenus à un accord pour mettre un terme à leur collaboration", a indiqué la franchise NBA dans un bref communiqué.

Nommé en mai 2013, Budenholzer, ancien adjoint de Gregg Popovich à San Antonio de 1996 à 2013, avait été élu meilleur entraîneur de NBA à l'issue de la saison 2014-15.

Il affiche à son bilan à la tête des Hawks 213 victoires et 197 défaites en saison régulière (52%) et 17 victoires et 22 défaites en Play-Offs (43,6%).

En cinq saisons avec les Hawks, il les a conduits à quatre reprises en Play-Offs : en 2015, ils avaient disputé la finale de la conférence Est mais s'étaient lourdement inclinés 4 à 0 face à Cleveland.

Cette saison, Atlanta n'a jamais été en course pour disputer les Play-Offs et a terminé à la 15ème et dernière place de la conférence Est avec 24 victoires et 58 défaites.

Budenholzer, 48 ans, a été approché par Phoenix et les Knicks qui, après avoir reçu l'accord d'Atlanta, lui ont fait passer un entretien d'embauche.

Budenholzer a depuis renoncé au poste à Phoenix, mais semble tenir la corde pour succéder à Jeff Hornacek pour tenter de relancer les Knicks qui n'ont plus participé aux Play-Offs depuis 2013.