52 joueurs signés, 3 milliards d'euros dépensés : résumé d'une nuit historique en NBA

Kevin Durant et Kyrie Irving réunis

52 joueurs signés, 3 milliars d'euros de dépensés : résumé d'une nuit historique en NBA - © Vaughn Ridley - AFP

C'est l'illustre Adrian Wojnarowski qui met le feu aux poudres dès minuit. Le journaliste américain, principal insider de NBA, et réputé pour ses nombreux contacts au sein de la Ligue balance un tweet qui va avoir l'effet d'une bombe. "Kevin Durant va signer un contrat de 4 ans avec les Brooklyn Nets" assène-t-il laconiquement. Après trois saisons couronnées de deux titres, KD va donc quitter Golden State et rallier New York. L'un des meilleurs joueurs du monde dans l'une des franchises les plus suivies. Les réseaux sociaux explosent.

Et pourtant, à ce moment-là, les observateurs ne sont pas au bout de leurs peines. Tel un métronome, Wojnarowski va enchaîner les tweets salvateurs. Toujours dans son style, aussi concis que lapidaire. Il n'est pas là pour prendre parti, uniquement pour révéler des scoops. Et le prochain ne tarde pas à arriver : Kyrie Irving, le meneur All-Star des Celtics, rejoint son ami Durant à Brooklyn. Un tandem détonnant. Malgré la sérieuse blessure de KD, le binôme a de quoi faire saliver.