2 mars 1962 : Et le centenaire Wilt Chamberlain devint inarrêtable…

Il y a certains événements qui laissent une trace indélébile dans l’histoire de leur sport. De la trempe de ceux dont on se rappelle encore des années plus tard. Le 2 mars 1962, Wilt Chamberlain a marqué l’histoire de la NBA. En plantant 100 points face aux Knicks, il a établi un record que beaucoup jugent, 58 ans plus tard, comme imbattable. Récit.

Ce vendredi-là, les Philadelphie Warrios de Chamberlain affrontent les New York Knicks. Des Knicks qui somnolent et sont empêtrés dans les bas-fonds de la conférence Est. La proie idéale donc pour un Chamberlain inarrêtable. En feu, le géant reste sur trois prestations à 67, 65 et 61 points. “Quand on est arrivé au stade quelques heures avant l’affronter les Knicks, on s’est mis à tirer pour s’entraîner. Je ne ratais pas un seul tir, c’était fou. S’il fallait un indice pour montrer que j’allais avoir la main chaude, il était là” affirma Chamberlain après coup.

Confirmation quelques heures plus tard. Dès le début du match, Chamberlain martyrise la raquette adverse, dépeuplée par l'absence du titulaire Phil Jordon. Le pauvre Darrall Imhoff, sophomore (2e année), appelé pour le suppléer, coule face aux assauts d’un Wilt the Stilt trop imposant, trop puissant.

Après douze minutes, Chamberlain comptabilise 23 points. A la mi-temps, il pointe à 41 unités. Jusque-là, rien de surprenant puisque le monstre offensif culmine à quasiment...50 points par match. Sauf qu’en seconde mi-temps, Wilt devient inarrêtable. A coups de rebonds offensifs, de dunks salvateurs ou de petit hook-shots, il poursuit sa moisson.

Quand il atteint la marque de...69 points après trois quart-temps, le match tombe dans une douce folie. Les supporters massés en tribune, conscients du caractère historique de la performance, se mettent à scander “Score Wilt, Score Wilt” comme un seul homme

Des clameurs qui ne tombent pas dans l’oreille d’un sourd. Le coéquipiers de Chamberlain se mettent à le gaver de ballons dans la raquette. Pour ne pas devenir les dindons d’une farce qui prend lentement forme, les joueurs des Knicks font faute...sur les coéquipiers de Chamberlain pour priver celui-ci de ballons. Réaction des Warriors ? Commettre des fautes à leur tour pour récupérer le ballon et solliciter Chamberlain.

Résultat, le compteur personnel de l’ogre défile. 94, 96, 98... sous les yeux ébahis des travées new-yorkaises. Quand Chamberlain est trouvé par Joe Ruklick à 46 secondes de la sirène finale, tout le monde sent que la mythique marque risque d'être franchie. Wilt ne rate pas l’aubaine et inscrit son 100e point.

Dans la victoire des Warriors, anecdotique au vu du scénario, Chamberlain propose l’une des ligne de stats les plus incroyables de l’histoire de la Grande Ligue : 100 points (36/63) et 25 rebonds. Le plus incroyable ? Son pourcentage sur la ligne des lancer-francs : quasiment 90% (28/32)...alors qu’en carrière il dépasse péniblement les 50%.

Il n'y a plus aucun doute, ce jour-là, Wilt Chamberlain était sur une autre planète. Celle des légendes NBA.