WNBA : Emma Meesseman (Mystics) et Julie Allemand (Fever) s'inclinent

Les deux Belgian Cats qui disputent le championnat WNBA de basket dans la bulle de l'IMG Academy de Bradenton en Floride ont connu la défaite mercredi. Emma Meesseman, malgré une très belle performance individuelle, et les Washington Mystics ont subi leur 2e défaite consécutive en cinq sorties. Les championnes en titre reculent au 7e rang du classement. Elles ont été battues par les Las Vegas Aces 83-77. Julie Allemand et Indiana Fever ont concédé leur 3e revers en cinq rencontres (86-75 face aux Los Angeles Sparks) et occupent la 8e place provisoire du classement.

Meilleure joueuse des Finals l'an dernier, Meesseman a porté l'attaque des Mystics à bout de bras. Elle qui tournait jusqu'ici à 11,3 points en moyenne par match a aligné 24 points, son record de la saison en WNBA. Mais sa réussite ne fut pas toujours au rendez-vous (10/23). Son travail aux rebonds (13 dont 4 offensifs), plus ses 2 assists et son interception en 33 minutes n'ont pas suffi.

Titulaire à la distribution Julie Allemand a réussi 5 rebonds, 4 assists, 2 interceptions en 29 minutes. Sur le plan offensif, elle a inscrit 6 points (1/4 aux tirs) mais aussi perdu 5 ballons.

Washington jouera son prochain match vendredi contre New York et Indiana sera opposé le même jour à Minnesota.

La saison régulière de WNBA a été raccourcie à 22 rencontres pour chaque équipe. Suivront ensuite les playoffs qui réuniront les 8 meilleures équipes avec une finale programmée en octobre.