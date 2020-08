WNBA : Emma Meesseman et Julie Allemand encore battues

Déjà battues de concert mercredi, Emma Meesseman et Julie Allemand ont connu toutes deux une nouvelle défaite vendredi dans le championnat WNBA de basket aux Etats-Unis. La première et son équipe de Washington ont perdu 66-74 face à New York. La deuxième qui découvre la grand ligue américaine avec Indiana n'a pu empêcher Minnesota de s'imposer 87-80 dans la "bulle" de l'IMG Academy de Bradenton en Floride où toutes les rencontres se jouent à huis clos.

Emma Meesseman a inscrit 17 points (6/10 dont 2/3 à 3 pts) mais est restée discrète dans les autres secteurs (2 rebonds et 2 assists) face à une équipe de Liberty qui n'avait pas encore connu la victoire cette saison et perdu ses cinq premiers matchs.

Avec un bilan en équilibre (3 victoires, 3 défaites), les Mystics, championnes en titre, occupent la 6e place au classement.

Julie Allemand, titulaire au poste de meneuse, a été assez en vue avec 12 points, grâce notamment à un 4/6 à 3 points, et 6 passes décisives en 32 minutes. Ce ne fut pas suffisant face aux prouesses de la Lynx Lexie Brown qui, avec 26 points, 9 assits, 6 rebonds et 4 interceptions, a survolé la rencontre et ainsi permis à Minnesota de garder le contact avec Seattle au sommet du classement (5v-1d). Indiana est 8e après sa 4e défaite en six sorties.

La saison régulière de WNBA, jouée à huis clos en Floride, a été raccourcie à 22 rencontres pour chaque équipe. Suivront ensuite les playoffs qui réuniront les 8 meilleures équipes avec une finale programmée en octobre.