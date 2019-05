Washington débute par un revers malgré 14 points de Meesseman

Emma Meesseman et Kim Mestdagh ont entamé la saison WNBA par une défaite. Leur franchise s'est en effet inclinée à Connecticut Sun 84 à 69 (mi-temps: 44-41) lors de la première rencontre de Washington Mystics dans le championnat professionnel nord-américain de basket, samedi devant 7.913 spectateurs à la Mohegan Sun Arena.

Emma Meesseman a pourtant inscrit 14 points (6/12 à 2pts, 0/1 à 3pts, 2/2 aux lancers) et pris 6 rebonds (pour une interception, un contre, une perte de balle et trois fautes personnelles) en 33 minutes de jeu. Kim Mestdagh, de son côté, pour la première rencontre WNBA de sa carrière, a pu jouer 4 minutes et a inscrit un panier à trois points sur ses deux tentatives.

Washington Mystics jouera la semaine prochaine, samedi, contre Atlanta puis le 5 juin contre Chicago. Deux matches à domicile que disputeront encore Emma Meesseman et Kim Mestdagh avant de regagner l'Europe et rejoindre les Belgian Cats à Saragosse pour un tournoi de préparation en vue de l'Euro du 27 juin au 7 juillet en Serbie et en Lettonie.