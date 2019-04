Victoires pour Ostende, Anvers, Charleroi, le Brussels et Liège

Les quatre premiers du classement, Ostende, Anvers, Charleroi et le Brussels, se sont tous imposés à domicile, vendredi, lors de la 29e journée de championnat de basket. Liège, lanterne rouge, a décroché son sixième succès de la saison en s'imposant à Louvain.

Ostende n'a laissé aucune chance à Alost, battu 89-69. Après le premier quart, le champion en titre comptait déjà 10 points d'avance (27-17). Shevon Thompson (14 points), Vincent Kesteloot (13) et Braian Angola-Rodas (13) ont été les meilleurs marqueurs ostendais.

Anvers a dominé Mons 89-59. Les Anversois ont pris le large dès le premier quart-temps (22-9). Yoeri Schoepen a terminé avec 16 points au compteur pour les Giants.

Charleroi s'est joué de Malines 88-70. Alors que le score était de 41-34 à la pause, le Spirou s'est envolé dans le troisième quarts (67-49). Matt Mobley (21 points), Dario Hunt (17) et Quincy Ford (16) ont été les principaux artisans du succès du Spirou.

La victoire du Brussels sur Limburg United a été plus longue à se dessiner: alors que le score était de parité à la pause (44-44), les visiteurs menaient d'une unité (62-63) à l'entame du dernier quart-temps. Porté par Damien Loubry, auteur de 17 points, dont 13 dans les dix dernières minutes, le Brussels a renversé la situation en fin de rencontre (88-81).

Liège s'est imposé 76-78 à Louvain dans le match entre les derniers du classement grâce notamment aux 25 points de Terrance Henry.

Au classement, Ostende et Anvers se partagent la première place avec 23 victoires chacun. Charleroi et le Brussels suivent avec 19 succès. Mons est cinquième (15 victoires), devant Limburg United (12), Alost (11), Malines (10), Louvain (7) et Liège (6).