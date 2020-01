Vanloo va quitter l'Australie pour retourner en Suède, à Lulea

Julie Vanloo jouera la fin de la saison du championnat de Suède avec Lulea, un club dans lequel elle a déjà évolué, a annoncé la formation suédoise jeudi.

La meneuse ostendaise avait choisi l'Australie comme point de chute cette saison, à Townsville Fire, trois fois champion d'Australie (en 2015, 2016 et 2018) et qui avait terminé 6e en février 2019. La saison australienne se termine dans trois semaines pour ce qui concerne la phase régulière, et Townsville Fire occupe la 7e et avant-dernière place du championnat (avec 5 victoires pour 12 défaites). L'équipe ne jouera pas les playoffs. Julie Vanloo affiche une moyenne de 8,8 points par match en moyenne, pour 2,1 rebonds et 4,2 assists. Son dernier match est programmé le 2 février.

Julie Vanloo, 26 ans, prendra alors la direction de la Suède pour retrouver un club qu'elle connaît bien pour y avoir joué une saison, en 2015-2016, avec un titre de champion à la clé. Elle avait ensuite pris la direction de Ragusa en Sicile (2016-2017), débutant ensuite la première moitié de saison qui a suivi à Istanbul avant rentrer en Belgique en décembre 2017. Elle a joué pour PEAC Pecs en Hongrie la saison dernière.

Lulea occupe la tête du championnat de Suède après douze journées avec 11 victoires pour une seule défaite.

Internationale et médaillée de bronze à Prague à l'Euro 2017, Julie Vanloo n'a pas été retenue dans la sélection des Belgian Cats pour le tournoi de qualification olympique du 6 au 9 février à Ostende en vue des JO de Tokyo. Elle n'avait pas non plus joué les deux premiers matchs de qualification pour l'Euro 2021 en novembre avec la Belgique.