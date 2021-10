Valéry Demory successeur de Philipp Mestdagh à la tête des Belgian Cats ?

Valéry Demory est le favori pour endosser le rôle de sélectionneur national de l’équipe belge féminine de basket. Le Français de 58 ans pourrait donc succéder à Philipp Mestdagh, qui était en poste depuis 6 ans.



Selon nos informations, Demory était en balance avec notre compatriote Thibaut Petit. Le hasard du destin fait que Demory a pris la suite du Liégeois (parti cet été à Kursk) à la tête de l’équipe de Lattes-Montpellier. Il continuerait d’ailleurs à diriger la formation héraultaise.



Demory connaît très bien certaines joueuses des Cats, à commencer par la meneuse Julie Allemand avec qui il a été champion de France en sous les couleurs de l’Asvel en 2019.



Demory est un ancien meneur de jeu, il compte 85 sélections en équipe de France. Il a évolué dans les plus grands clubs français Limoges CSP, Elan Béarnais Pau-Orthez ou Cholet. Il a commencé sa carrière de coach en 2000 à Mourenx. Il a ensuite entraîné Evreux, l’Asvel et Latte-Montpellier à deux reprises. Son palmarès renseigne trois titres de champion et quatre coupes de France.