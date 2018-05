Une pré-sélection de 20 Belgian Cats avec Meesseman et Wauters pour le Mondial

Philip Mestdagh a composé une pré-sélection de 20 joueuses, avec Emma Meesseman et Ann Wauters, en vue de la Coupe du monde de basket féminin (du 22 au 30 septembre) qui se tiendra à Tenerife, Espagne, a annoncé la fédération belge de basket jeudi.

La Belgique participera pour la première fois au Mondial en basket (hommes et dames confondus).

Les Belgian Cats, médaillées de bronze à l'Euro l'an dernier à Prague, nourrissent quelques ambitions et pourront compter sur leurs deux fers de lance, Emma Meesseman, qui fait l'impasse sur la WNBA cet été pour se consacrer à l'équipe nationale, et Ann Wauters. Sofie Hendrickx manque à l'appel. L'intérieure anversoise, 32 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale fin mars.

Dans l'immédiat, les Belges sont réunies au nombre de quinze à Courtrai depuis mercredi et partiront le 29 mai pour la Chine où elles joueront trois rencontres contre l'équipe nationale chinoise, début juin.

Le reste de la préparation s'effectuera à partir de la mi-août et six rencontres sont encore prévues en Belgique ainsi qu'un tournoi en Espagne, à Valence avant de rejoindre Tenerife. La Belgique a été versée dans la poule C avec l'Espagne, le Japon et Porto-Rico.

La présélection des 20 joueuses :

Julie Allemand (Lyon ASVEL/Fra), Marjorie Carpréaux (Castors Braine), Antonia Delaere (Castors Braine), Lore Devos (Colorado State University/USA), Serena-Lynn Geldof (Miami/USA), Manon Grzesinski (Castors Braine), Kyara Linskens (Nymburk/Tch), Jalessea Maes (Liège Panthers), Becky Massey (Wavre Ste-Catherine), Billie Massey (Wavre Ste-Catherine), Emma Meesseman (Ekaterinbourg/Rus), Hanne Mestdagh (Namur Capitale), Kim Mestdagh (Salamanque/Esp), Heleen Nauwelaers (Mondeville/Fra), Sofia Ouahabi (Wavre Ste-Catherine), Jana Raman (Kangoeroes), Laure Resimont (Wavre Ste-Catherine), Julie Vanloo (Lyon ASVEL/Fra), Marie Vervaet (Wavre Ste-Catherine), Ann Wauters (Yakin Dogü/Tur)

Le programme de préparation :

01 juin: Chine-Belgique (à Zhangjiagang)

03 juin: Chine-Belgique (à Yangzhong)

05 juin: Chine-Belgique (à Pékin)

25 août: Belgique-Grèce (à Wevelgem)

26 août: Belgique-Grèce (à Charleroi)

31 août au 02 septembre: Tournoi des Quatre nations à Valence (Espagne) avec l'Espagne, la Lettonie et la France

31 août: Espagne-Belgique (21h00)

07 septembre: Belgique-Turquie (à Anvers)

08 septembre: Belgique-Turquie (à Verviers-Pepinster)

14 septembre: Belgique-Argentine (à Natoye)

16 septembre: Belgique-Argentine (à Courtrai)