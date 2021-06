Une joueuse des Belgian Cats positive au Covid-19 à 5 jours de l’Euro : "On sera rapidement fixé pour faire la sélection"

Deux jours après sa victoire 67-53 face à la Grèce à Courtrai, la Belgique devait à nouveau affronter les Grecques ce samedi après-midi dans le cadre de sa dernière rencontre de préparation pour l’Euro de basket féminin, qui se disputera du 17 au 27 juin à Strasbourg puis à Valence. Cette rencontre n’a finalement pas eu lieu en raison d’un cas positif au coronavirus au sein de l’équipe belge, a-t-on appris samedi.

►►► À lire aussi : La Reine Mathilde s’essaie avec succès au basket avec les Belgian Cats

"On a une joueuse positive au Covid-19. Il y a un protocole à respecter donc le match doit être annulé, surtout que c’est un match de préparation. On a été testé hier et on vient de recevoir les résultats à 13h30, toutes les autres joueuses étaient en ordre. On a discuté avec les Grecs et au final on a décidé d’annuler cette rencontre car les risques étaient trop grands que d’autres personnes soient positives", nous explique Pierre Cornia, assistant-coach des Cats.

Avant de poursuivre : "C’est vraiment dommage. Il y avait du public, on arrivait à un point culminant de notre préparation et on avait vraiment un bon sentiment avant ce match. Mais malheureusement le Covid pend au nez de tout le monde. On a été testé avant le match pour savoir si elle avait contaminé d’autres personnes, on aura les résultats ce soir ou demain. Donc on sera rapidement fixé pour faire la sélection. Ça casse un peu notre rythme mais il faut rester positif, le groupe est bien. Si la joueuse est à nouveau testée positive, elle ne pourra évidemment pas participer à l’Euro".

Les Belgian Cats débuteront leur Euro le 17 juin, à Strasbourg, face à la Bosnie-Herzégovine. La Slovénie (le 18 juin) et la Turquie (le 20 juin) complètent le Groupe C de la Belgique.