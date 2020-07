Un duel entre Emma Meesseman et Julie Allemand en ouverture de la WNBA

Allemand : "On a un super groupe, on peut faire quelque chose aux JO" - Basket - 09/02/2020 Victorieuse 53-61 (mi-temps: 23-21) dans un match intense de la Suède au Versluys Dôme d'Ostende dimanche lors de la dernière journée du tournoi de qualification olympique, la Belgique se qualifie pour la première fois de son histoire pour les JO en basket féminin. Les Belgian Cats rejoignent ainsi le Canada et le Japon, qualifié d'office comme pays organisateur, aux JO de Tokyo cet été, du 27 juillet au 9 août.