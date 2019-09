Un double-double pour Meesseman, son 2000e point et Washington en pole

Journée faste pour Washington Mystics et Emma Meesseman vendredi dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA). La franchise américaine s'est imposée face à Dallas Wings pour s'assurer la pole position avant les playoffs et l'intérieure flandrienne a planté un impressionnant double-double (25 points, 10 rebonds) pour franchir le cap des 2.000 points inscrits dans la Ligue.

Washington Mystics s'est en effet imposé 86 à 73 (mi-temps: 51-33) face à Dallas Wings devant 3.963 spectateurs à l'Entertainment and Sports Arena de Washington et est assuré de terminer premier de la phase régulière du championnat qui s'achève dimanche.

L'intérieure flandrienne, meilleure scoreuse de son équipe, a inscrit 23 de ses 25 points en première période (9/12 à 2pts, 2/5 à 3pts, 1/1 au lancer), pris 10 rebonds et délivré 4 assists (pour une interception, un contre, une perte de balle et deux fautes personnelles) en 32 minutes de jeu.

Pour sa sixième saison en WNBA, Emma Meesseman, 26 ans, a en outre franchi vendredi le cap des 2.000 points inscrits dans le championnat professionnel nord-américain. L'autre Belgian Cat des Mystics, Kim Mestdagh n'est pas montée au jeu vendredi.

"On voulait finir à la première place pour avoir tout en main", s'est réjouie Emma Meesseman à l'interview d'après-match. "On a l'avantage du terrain et je suis sûre que les supporters vont nous aider à gagner."

Washington achèvera son championnat dimanche contre Chicago Sky pour aborder les playoffs en pole position, directement en demi-finales, sans passer par les deux premiers tours, et avec donc l'avantage du terrain.

Finaliste l'an dernier, Washington Mystics est grandissime favori pour le titre suprême. Au classement, la franchise américaine de Mike Thibault, qui vient d'aligner 11 succès sur les 12 derniers matches, est en tête avec 25 victoires et 8 défaites et a profité de la défaite de Connecticut (23 v.-10d.), son rival, après prolongation à Chicago Sky (104-109).