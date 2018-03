Un coach adjoint sur le terrain, Sacha Massot sur le parquet face à Alost

A 34 ans, l'ex-international, a en effet accepté de dépanner suite aux nombreuses blessures (notamment celles de Jacob Cebasek et de Jonathan Jordan ) qui minent l'effectif liégeois. Massot sera donc sur le parquet ce vendredi soir face à Alost. Un match important pour les Liégeois dans l'optique des playoff puisque les Principautaires restent sur une série de...9 défaites d'affilée ! Sacha Massot va donc ranger son costume et sa tablette pour rechausser ses baskets. Même s’il n’a plus joué depuis plus d’un an, Sacha Massot se dit prêt à relever le défi…"Vu les blessures qui ont décimé l’effectif, nous n’avons plus que 7 joueurs disponibles. C’est la raison pour laquelle j’ai repris les entraînements intensifs il y a une semaine. Je m’entraîne donc tous les jours avec le groupe. Je suis prêt dans ma tête à aider les joueurs même si physiquement je risque de souffrir sur le parquet. L’état d’esprit est en tout cas très positif et je ferai tout pour être le plus performant possible".

Manque de rythme

Si l’expérience de Sacha Massot sera précieuse aux Liégeois, le manque de rythme devrait toutefois se faire ressentir…. "C’est certain. Les entraînements ne compensent pas le manque de rythme liés aux matches de D1. Cela dit, c’est juste pour dépanner et donner ainsi un peu de repos à certains joueurs qui n’ont pas l’habitude de jouer autant de minutes durant une rencontre. On ne va donc pas en faire toute une histoire. J’avais arrêté ma carrière mais j’ai accepté pour le bien de l’équipe. C’est la meilleure solution en interne et on va tout faire pour que Liège puisse renouer avec le succès".

C’est le cœur qui a parlé

Sacha Massot a toutefois hésité avant d’accepter de rechausser ses baskets. "Je me suis posé pas mal de questions, bien légitimes. Il faut dire que j’ai arrêté ma carrière il y a déjà plus d’un an suite à des blessures à répétition. Cela dit, mon cœur m’a poussé à sortir de ma retraite le temps d’un mach, voire une peu plus. Mon cœur bat toujours lors des présentations d’équipes ou quand on joue devant une salle comble. C’est donc le cœur qui l’a emporté sur la raison et cela je le répète pour venir en aide à Liège Basket. Ma motivation est intacte. Je pense que grâce à mon expérience, je peux apporter un peu de fraicheur mentale. Je serai là aussi pour calmer un peu les choses. J’ai l’impression que nous allons parfois un peu trop vite alors que nous devons ralentir le jeu. Je donnerai aussi de la voix, notamment sur le plan défensif. C’est important d’être le relais du coach sur le terrain. J’ai toujours cette soif de victoire. Elle pourrait venir à point surtout vu la situation dans laquelle se trouve Liège pour l’instant avec les défaites que se multiplient. Nous devons en sortir le plus vite possible, avec ou sans moi et cela en vue des play-offs".

Mobilisation générale

Pour le coach, Laurent Costantiello, l’apport de Sacha Massot pourrait remettre Liège sur les rails. "Le retour de Sacha Massot est une bonne nouvelle. L’équipe aura bien besoin de lui vu les nombreuses blessures. C’est la preuve que tout le monde se mobilise dans le club pour tenter de renouer avec la victoire. Même s’il n’a plus joué depuis plus d’un an et demi, il ne fait pas oublier qu’il a joué au plus haut niveau. Vu son expérience et sa taille, il peut encore apporter pas mal de choses dans le championnat de Belgique. Je pense en tout cas qu’il a un potentiel suffisant pour pouvoir aider l’équipe".