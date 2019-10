Toujours pas de victoire pour Charleroi, qui s'incline à la maison contre Anvers

Alex Libert, le capitaine du nouveau projet du Spirou - Basket - 30/09/2019 Deux hommes, ils ne sont plus que deux hommes du groupe carolo cuvé 2018-2019. Axel Hervelle, qui a déjà annoncé que ce serait sa dernière saison et Alex Libert, le capitaine des Spirous qui va devoir gérer un tout nouveau vestiaire. "C’est un départ avec une feuille blanche", explique Alex Libert. "On s’adapte, on essaye de sortir le meilleur au quotidien. Il va falloir de la patience avec un nouveau groupe surtout en plus qu’il est très jeune mais il a une marge de progression énorme".