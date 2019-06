Toronto fait chuter Golden State et s'offre son premier titre en NBA - © EZRA SHAW - AFP

The Toronto Raptors Win The 2019 NBA Championship - 14/06/2019 RAPTORS ARE THE 2019 NBA CHAMPIONS The Toronto Raptors defeated the Golden State Warriors 114-110 in Game 6 to win the 2019 #NBAFinals, the first title in franchise history. Kyle Lowry (26 PTS, 7 REB & 10 AST) & Pascal Siakam (26 PTS & 10 REB) led the way while Fred VanVleet hit 5 threes en route to 22 PTS. Kawhi Leonard tallied 22 PTS & 6 REB