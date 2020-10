Tomas Van den Spiegel réélu président de l'ULEB jusqu'en 2024

Tomas Van den Spiegel a été réélu à la présidence de l'ULEB, l'Union des ligues européennes de basketball. Son nouveau mandat court jusqu'en 2024.

Agé de 42 ans, l'ancien pivot international belge de basket est également CEO de Flanders Classics, qui organise les plus grandes classiques cyclistes flamandes. Il est à la tête de l'ULEB depuis 2016. Lundi, il a été réélu lors de l'assemblée générale de l'organisation créée en 1991.

Dans un communiqué, Van den Spiegel remercie les ligues affiliées pour leur confiance. "Je me réjouis de les représenter tous à nouveau au cours des quatre prochaines années. Il est important que nous maintenions l'élan actuel et le sentiment d'unité entre tous les membres que nous avons créé au cours de mon premier mandat. Cela a conduit, entre autres, à la plainte que nous avons récemment déposée fin septembre auprès de la Commission européenne contre l'Euroligue (l'ancienne Coupe d'Europe des clubs champions, gérée par l'ECA (Euroleague Commercial Assets). Elle a ainsi rejoint la plainte déposée par la fédération internationale (FIBA) en 2016 auprès de la commission européenne pour "abus de position dominante sur le marché des compétitions européennes de clubs et attitude anti-concurrence", NDLR). En plus de protéger le modèle sportif européen, il est essentiel que nous, en tant que ligues nationales, nous défendions et protégions le basketball national. En outre, je veux continuer à m'appuyer sur l'amélioration des relations internationales qui a permis à l'ULEB de participer plus activement aux discussions à différents niveaux".

Van den Spiegel dit vouloir optimiser l'organisation interne de l'ULEB en créant un comité stratégique. Il s'agit notamment d'examiner les futurs partenariats.