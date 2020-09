Thrillers en NBA : Denver miraculé, Toronto le champion déchu et déçu

Au final, ce sont les Celtics qui ont émergé au bout du suspense, 92-87 grâce à un Jayson Tatum en mode patron. Malgré une maladresse collective, le jeune ailier celte a compilé 29 points, 12 rebonds et 7 assists. En face, les Raptors, trahi par leur franchise player Pascal Siakam , bien en deçà de ses moyennes habituelles, ont dû compter sur l'apport du pétaradant Fred Van Vleet (20 points) mais ça n'a pas suffi.

Quelle soirée ! Alors que les play-offs NBA battent leur plein, les champions en titre, les Toronto Raptors affrontaient les Boston Celtics dans un Game 7 forcément tendu et décisif avec pour enjeu, la finale de conférence.

Denver miraculé !

Denver Nuggets v Los Angeles Clippers - Game Five - © Michael Reaves - AFP

Dans la conférence ouest, peu d'observateurs donnaient cher de la peau des Nuggets face aux Clippers. Menés 3-1, les joueurs du Colorado étaient au bord du gouffre et n'avaient plus droit à l'erreur. Et quand ils se sont retrouvés à -18, assommés par les coups de boutoir de l'infernal tandem Leonard-George, la messe semblait définitivement dite.

Mais c'était sans compter sur le sursaut d'orgueil des hommes de Mike Malone, revenus du diable vauvert grâce à une défense subitement rageuse et des paniers clutch de Jokic et Murray et surtout du jeune rookie Michael Porter, auteur de sept des neuf derniers points.

111-105 score final et une formidable remontada pour des Nuggets qui peuvent toujours y croire !