Thibaut Petit et Julie Allemand, un duo liégeois de choc pour Montpellier

En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le championnat de France de basket féminin a, comme en Belgique, été définitivement été arrêté ce weekend. Il n’y aura donc pas de champion. Cela n’a pas empêché, le club de Montpellier, vice-champion la saison dernière, de frapper fort sur le marché des transferts. Le club de l’Hérault a en effet réalisé un joli coup en recrutant Julie Allemand, qui évoluait à Lyon, champion en titre et leader du championnat avant l’arrêt de la compétition. La meneuse des Belgian Cats, qui a aussi signé un contrat à Indiana Fever en WNBA, va ainsi retrouver dans le sud de la France un certain Thibaut Petit, le coach de Montpellier. Un duo de Liégeois qui devrait permettre au club montpelliérain de franchir un palier supplémentaire.

L’annonce du l’arrivée de Julie Allemand, un des fers de lance de l’équipe de l’ASVEL Lyon, à Montpellier a en tout cas fait grand bruit chez nos voisins français mais également chez nous. Pour Thibaut Petit, le coach liégeois de Montpellier, il s’agit évidemment d’un renfort de choix : " On a effectivement été dénicher la meilleure point guard du championnat de France. Malgré son jeune âge, elle a emmagasiné beaucoup d’expérience ces dernières années, que ce soit avec Braine, Lyon et les Cats. Je pense pouvoir dire que Julie a atteint un niveau vraiment exceptionnel. Elle a joué beaucoup de finales et de grands matches de qualifications sur le plan international et en play-offs. Je crois que c’est une joueuse qui va nous aider à passer un nouveau cap. Nous étions proches du titre avec des finales jouées ces dernières saisons mais avec Julie, on espère franchir un step en plus. Pour Montpellier, c’est donc un super transfert et j’en suis évidemment très heureux " . Le transfert de Julie Allemand constitue donc un joli cadeau de Pâques pour Thibaut Petit : " Je peux même dire que c’était inespéré. On ne pensait pas non plus que Lyon allait accepter de s’en séparer. Dès que l’opportunité s’est présentée, les dirigeants de Montpellier n’ont pas hésité. Il faut dire que je n’ai pas caché mon enthousiasme. On a sauté sur l’occasion. Je remercie d’ailleurs notre Président et notre Manager Général qui ont fait le nécessaire pour pouvoir accueillir Julie à Montpellier ".

Retrouvailles dans l’Hérault

Thibaut Petit va donc retrouver une joueuse qu’il connaît bien mais qu’il n’a jamais coachée jusqu’à présent hormis avec la sélection Wallonie : "Il faut savoir qu’en 2014, quand Julie est passée de Sprimont à Braine, c’était grâce à moi. Avec le Manager de Braine, Eric Leloup, nous étions même allés chez ses parents pour obtenir leur accord vu qu’elle n’avait pas encore 18 ans. J’étais coach des Castors à l’époque mais finalement, je n’ai pas eu l’occasion de l’avoir sous mes ordres puisque j’ai rejoint Pepinster, quelques jours après la signature. Donc, j’ai contribué au transfert de Julie Allemand sans pouvoir la coacher. L’histoire se répète à nouveau mais cette fois je vais pouvoir enfin collaborer avec elle en étant bien son coach la saison prochaine ".

Ambitions de Montpellier revues à la hausse

Avec l’arrivée de l’internationale belge, l’équipe de Montpellier va donc revoir ses ambitions à la hausse. Même si le club de Lattes ne dispose pas du plus gros budget de la Ligue, il fait partie du top 3 depuis deux ans. Il faut dire que la saison dernière, l’ASVEL avait décroché le titre à l’issue d’un duel passionnant et indécis face à…Montpellier. Thibaut Petit n’a rien oublié de cette finale des play-offs : " Je m’en souviens parfaitement. C’était une finale extraordinaire, qui s’est jouée en cinq manches et nous nous sommes inclinés de justesse, 3-2. Julie Allemand avait d’ailleurs grandement contribué au titre de Lyon en s’illustrant de la meilleure des manières dans cette finale. Cette saison, on s’orientait à nouveau vers un duel entre Lyon et Montpellier. Nous étions à égalité dans les confrontations directes et ça s’annonçait encore très serré. Je suis donc quelque part soulagé de voir Julie débarquer à Montpellier car elle a toujours été une concurrente très coriace. La saison prochaine, elle sera donc avec nous et c’est une très bonne chose ".

Un duo liégeois au top du basket français féminin

Et pour viser les sommets, Montpellier va donc pouvoir compter sur un duo liégeois qui a déjà fait ses preuves dans le championnat de France. " C’est une belle preuve de reconnaissance en tout cas. Mon travail est apprécié tout comme le talent et les qualités de Julie. On nous fait confiance et le basket belge est pris au sérieux. J’espère qu’il y aura encore d’autres joueuses belges à l’avenir dans ce championnat qui est un des plus relevés d’Europe. En tout cas, moi je m’y sens très bien et je me réjouis de pouvoir partager cette expérience avec Julie". Reste à savoir quand le basket reprendra ses droits. La nouvelle saison de basket en France est prévue début septembre. D’ici là, il n’y aura plus aucun match de basket puisque toutes les rencontres internationales prévues les prochains mois ont été reportées. En attendant le déconfinement et la reprise des entraînements, Thibaut Petit est de retour chez lui, à Waremme, où il s’occupe de sa famille, avant de pouvoir à nouveau coacher son équipe et sa nouvelle recrue qui devrait lui permettre de marquer de son empreinte le basket féminin français.