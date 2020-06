"The Block" : Il y a 4 ans, Lebron James offrait le titre à Cleveland d'un contre mythique

"Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the lay-up, OOOH blocked my James! Lebron James with the rejection!"

Tout bon fan de basket se rappelle de cette phrase mythique hurlée par l'illustre commentateur américain Mike Breen. Parce qu'elle survient après l'une des actions les plus décisives de l'histoire des Finales NBA.

Flash-Back. Retour dans une ambiance suffocante, quasiment asphyxiante, le 19 juin 2016 pour être précis. A égalité (3-3) après une remontée fantastique de Cleveland, Cavs et Warriors se retrouvent à l'Oracle Arena pour un match 7 forcément décisif. Le moment de vérité après des finales historiques.

En début de match, les deux équipes se rendent coup pour coup. Omniprésent, James répond à un Draymond Green en état de grâce (32 points, 15 rebonds, 9 passes décisives sur le match). Les lieutenants se mettent au diapason : Kyrie Irving fait tourner la boutique cavs, les Splash-Brothers Curry-Thompson sanctionnent de loin pour lui répondre. Le mano à mano continue, l'air devient irrespirable dans les travées de l'Oracle.

A moins de 2 minutes de la fin et d'un épilogue que tout le monde attend, les deux équipes sont à 89-89. Kyrie Irving tente un floater qui ressort. Rebond pour Iguodala. Il part en contre-attaque, épaulé par un Curry en mode distributeur. Servi sur un plateau par le chef Curry, Iguodala s'élève pour conclure. Les deux points semblent acquis, personne côté Cavs ne semble en mesure d'arrêter le binôme en pleine course. C'est pourtant le moment choisi par Lebron James pour écrire l'histoire. A l'autre bout du terrain au début de l'action, le King sort de nulle part pour contrer Iguodala et écraser le ballon sur le panneau. Not in his house.

Le score reste à 89-89 sous le regard ahuri des centaines de fans des Warriors massés en tribunes et déjà prêts à fêter un deuxième titre consécutif. La fin vous la connaissez, elle ne sera pas joyeuse pour Golden State puisque les Warriors n'inscriront plus le moindre point jusqu'à la fin du match, assommés par ce contre stratosphérique de Lebron James et un tir primé d'Irving comme dernier coup de boutoir. 89-93 score final et un premier titre historique pour Cleveland, mis sur orbite par son ovni, Lebron James.