Suivez les Belgian Cats face à la Serbie en direct (LIVE vidéo 20h30)

Un peu dans la même situation qu'à la Coupe du monde il y a un an, les Belgian Cats ont la possibilité de se qualifier directement pour les quarts de finale de l'Euro de basket féminin dimanche à Zrenjanin, en Serbie.

Comme à Tenerife, les Belges avaient remporté leur premier match de poule et perdu le deuxième. Comme en terre insulaire, les filles de Philip Mestdagh sont en effet contraintes de réaliser un exploit face au pays organisateur pour finir premières de leur groupe. C'était l'Espagne il y a dix mois. Ce sera la Serbie dimanche (20h30).

"Il faudra se montrer plus dur en défense, mettre plus d'intensité que contre la Biélorussie et prendre les rebonds", estime Philip Mestdagh qui cherche aussi des solutions alternatives face aux défenses adverses qui parviennent désormais à ralentir le jeu belge.

Les Serbes ont été championnes d'Europe il y a quatre ans, en 2015, pour la première fois de leur histoire et en bronze aux Jeux Olympiques de Rio l'année suivante avec Marina Maljkovic, leur coach actuel qui s'était retirée ensuite de l'équipe nationale en 2017 (11e à l'Euro à Prague).

A 37 ans, c'est déjà une légende du coaching européen sur les traces de son illustre père, Bozidar Maljkovic, ex-coach de Limoges, notamment à la belle époque, de Barcelone ou du Real, vainqueur quatre fois de l'Euroligue, et aujourd'hui président du Comité Olympique de Serbie.

En 2015, Ana Dabovic, 29 ans, avait été élue MVP de l'Euro. Véritable poison pour l'adversaire, elle est à la seule à pouvoir réussir un doublé historique de l'histoire des MVP européens.

Sonia Petrovic, la meilleure joueuse serbe, 30 ans, trois fois victorieuse de l'Euroligue, joue à Phoenix en WNBA, et Jelena Milovanovic (Brooks de son nom de mariée), 30 ans également, qui n'a pas joué cette saison avec Sopron après sa maternité, sont aussi des légendes du basket serbe avec toute la ferveur, la fierté et l'envie de défendre les couleurs nationales qui vont de pair. Avec Sasa Cado, Nevena Jovanovic et Dajana Butulija, elles sont cinq à avoir été sacrées championnes d'Europe il y a quatre ans, et huit à avoir été médaillées de bronze aux JO.

L'étoile montante est sans conteste Aleksandra Crvendakic, 23 ans, ailière, déjà présente à Rio. Nikolina Milic et Maja Miljkovic sont passées par Castors Braine et montrent un tout autre visage avec leur équipe nationale. La tâche s'annonce ardue pour les Belgian Cats face à des Serbes auteurs d'un deux sur deux à l'arraché lors des deux premiers matches de poule (55-53 contre la Biélorussie, 77-63 face aux Russes) dans cet Euro, poussées par un chaud public de 2.000 supporters.

C'est dire si la Serbie a de la ressource, de l'expérience et des solutions de rechange sur le banc. Ce dont ne dispose pas forcément la Belgique, qui va devoir compenser par des extras.