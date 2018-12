Suivez ce soir en direct sur Auvio à partir de 19.30 le All Star Game à Courtrai. Cette rencontre oppose le Team World composé de douze joueurs étrangers et coaché par Dario Gjerga au Team Belgium de Roel Moors.

Les deux clubs les plus représentés sont Ostende et Anvers avec 6 joueurs. Les équipes ont été constituées par le public et les entraîneurs.

Le All-Star Game a fait son retour l'an passé. Mais en 2017, seul les joueurs formés en Belgique pouvaient y participer. A noter aussi qu'entre le premier et le deuxième quart-temps est prévue la finale des tirs à 3 points. Et la finale du concours de dunks entre le troisième et quatrième quart-temps.