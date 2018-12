Stephen Curry, qui doutait de la mission sur la Lune, ira voir la NASA

La vedette de la NBA Stephen Curry a accepté mercredi l'invitation de la NASA de visiter son laboratoire lunaire, lui qui avait dit douter que l'homme ait marché sur la Lune.

"Ce que j'ai raconté lors de ce podcast était évidemment une blague", a rassuré le meneur des Warriors, interrogé par ESPN.

Lors du podcast "Winging It" où il était invité lundi, Curry avait laissé entendre qu'il doutait que la NASA ait envoyé des astronautes sur la Lune en 1969.

"Ensuite, j'ai protesté en silence contre la stupidité des gens qui ont pris ça au premier degré et se sont dit: oh mon Dieu, c'est un complotiste qui ne croit pas à l'atterrissage sur la Lune", a poursuivi Curry.

La sortie de Curry rappelle celle d'un autre basketteur célèbre, Kyrie Irving (Boston), qui avait déclaré en 2017 que la Terre était plate, avant de revenir sur ses propos.

Après les propos de Curry, un porte-parole de la NASA avait suggéré au triple champion NBA de se rendre au centre spatial Lyndon B. Johnson, situé à Houston (Texas).

"Vu les réactions que ça a suscitées, je vais accepter l'invitation [de la NASA]. Je vais m'instruire sur tout ce que fait la NASA et mettre en lumière leur travail immense depuis tant d'années", a indiqué le double "MVP".

"J'espère que les gens comprendront que l'instruction est une forme de pouvoir, que s'informer est une forme de pouvoir. Et que tous les gamins qui sont suspendus à la moindre de nos paroles comprendront qu'il ne faut pas croire quelque chose juste parce que quelqu'un l'a dit. Il faut faire ses devoirs et comprendre ce à quoi on croit", a estimé Curry.