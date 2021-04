Steph Curry marque un panier incroyable et n'en revient pas

Steph Curry est bel et bien de retour. Le meneur des Golden State Warriors retrouvait hier les Boston Celtics pour un choc très attendu avec Jayson Tatum. La rencontre a tourné à l'avantage de la franchise de la conférence est, qui conforte sa position de 4e. Steph Curry, en mission cette saison vu l'absence de son comparse de toujours Klay Thompson, a livré une magnifique performance. Il a inscrit 47 points, avec une réussite insolente à trois points (11 sur 13). Ce qui a marqué les esprits, c'est ce tir improbable dans le deuxième quart-temps. Déséquilibré, il enroule le ballon de son bras gauche à la limite de la ligne des trois points et parvient à trouver la cible. Improbable, chanceux ?, mais surtout témoin de la confiance qui se dégage du joueur depuis son retour sur les parquets. Les Warriors sont pour l'instant 9e et vont devoir cravacher pour obtenir un billet pour les play-offs.