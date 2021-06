Sofie Hendrickx, l’ex-capitaine des Belgian Cats, avant la 1/2 finale de l’Euro : "C’est le moment de franchir un nouveau palier"

Les Belgian Cats affrontent ce samedi soir la Serbie en 1/2 finale du championnat d’Europe de Basket, à Valence. C’est la seconde fois que l’équipe belge atteint ce stade de l'épreuve dans un Euro. La première fois, c’était il y a 4 ans, en République Tchèque, avec une défaite face à l’Espagne, future championne d’Europe. Les Cats étaient toutefois reparties de Prague avec la médaille de bronze suite à leur victoire contre la Grèce dans la finale de consolation.

Cette fois, notre équipe nationale a l’occasion de se qualifier pour la grande finale, ce qui constituerait une grande première dans l’histoire du basket belge. Sofie Hendrickx, capitaine des Belgian Cats à l’Euro 2017, suit de près ce championnat d’Europe. Selon elle, la Belgique a tout en main pour se hisser en finale même si la Serbie se présente comme un adversaire coriace : " Les Cats sont capables de battre cette équipe serbe. Elles l’ont prouvé lors de la préparation en l’emportant à Courtrai en match amical. Une victoire d’un point (64-63) mais la Belgique était privée de Julie Allemand et de Kim Mestdagh, deux joueuses du 5 de base. Il y a donc des raisons d’y croire même si la Serbie dispose d'une équipe talentueuse, qui joue de manière très agressive. Il faudra se méfier de cette formation qui a éliminé l’Espagne, double championne d’Europe en titre, à Valence, en quart de finale. La Serbie qui peut aussi compter sur quelques individualités comme Sonja Vasic et Ana Dabovic, les fers de lance de l'équipe serbe. Selon moi, c’est du 50-50 mais je le répète, nous devons y croire. J’espère que les Cats vont poursuivre sur leur lancée après la belle victoire face à la Russie. Et puis, je sens aussi une grosse envie des joueuses belges qui veulent absolument disputer cette finale ".

Du côté belge, la motivation est palpable. Les Cats sont conscientes qu’elles peuvent marquer l’histoire du basket belge. Il faut dire que l’équipe ne cesse de progresser depuis 6 ans avec trois participations consécutives à un Euro, une médaille de bronze en 2017, une quatrième place au championnat du monde en 2018, un top 5 à l’Euro 2019 et une qualification pour les jeux olympiques. Comment expliquer cette belle progression du basket belge féminin ? " Les raisons sont multiples " selon Sofie Hendrickx, qui a participé au début de cette belle aventure… " Tout d’abord, la plupart des joueuses qui composent l’équipe nationale jouent ou on joué à l’étranger comme Emma Meesseman bien sûr, mais aussi Julie Allemand, Kim Mestdagh, Antonia Delaere, Kyara Linskens, Julie Van Loo ou encore Jana Raman. Dans des championnats comme la Russie, la France, l’Espagne ou l’Italie, elles ont pu acquérir pas mal d’expérience au contact de joueuses de très haut niveau. Mais ce n’est pas tout, il y a la continuité dans le staff avec Philippe Mestdagh et Pierre Cornia qui est très importante. La cohésion n’est pas un vain mot et l’équipe a d’ailleurs très peu changé ces dernières années. C’est pratiquement le même effectif qu’il y a quatre ans. On peut un peu comparer les Cats à une grande famille, sans oublier les plus anciennes comme Ann Wauters, qui n’est pas présente à cet Euro mais qui sera précieuse aux J.O. Cela dit, avant de penser à Tokyo, je crois que c’est le moment pour cette équipe de franchir un palier supplémentaire en décrochant une nouvelle médaille dans cet Euro ". Une médaille qui récompenserait en effet le très beau parcours des Cats dans ce championnat d'Europe. De quoi booster encore un peu plus le moral des troupes avant les jeux olympiques.