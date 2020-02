Serge Crevecoeur quitte finalement le Brussels pour un club français dès maintenant

Alors qu’il avait annoncé son départ en fin de saison, Serge Crevecoeur quitte finalement le Brussels dès aujourd’hui. Une information qui nous a été confirmée par le président du club André de Kandelaer. Le coach bruxellois a signé en France avec le club de Gravelines-Dunkerque, actuellement en difficulté en championnat (17ème et premier relégable), en remplacement d’Eric Bratecheky qui paye les mauvais résultats de son équipe.

C’est la deuxième expérience pour Serge Crevecoeur dans l’hexagone. Lors de la saison 2017-2018, il avait entraîné Pau mais avait été remercié en février.

L’équipe première du Brussels sera dirigée par Laurent Monier (actuel adjoint) jusqu’à la fin de la saison. Il avait déjà repris l’équipe lors du premier départ de Serge Crevecoeur.

Concernant l’avenir du club, Jacques Vanderrest et Nikkel Kebsi (actif dans le marketing et le management) ont été mandatés par le club pour boucler le budget de la prochaine saison. 200 000 euros (au minimum) sont à trouver pour assurer le maintien du club en division 1. Pour rappel, le club bruxellois, souffrant du manque d’infrastructures, a vu plusieurs de ces sponsors ne pas renouveler leurs contrats pour la prochaine saison. Ces difficultés et le manque de perspectives d’avenir étaient d’ailleurs les principaux facteurs du départ de Serge Crevecoeur.

En cas de réussite, ces deux nouveaux acteurs intégreront durablement la structure du club.