Serge Crevecoeur, bientôt de retour sur les parquets belges ?

Le soleil lui manque. Mais globalement Serge Crevecoeur savoure son retour en Belgique. Les dernières semaines comme entraîneur à la tête de l’équipe française de basket de Pau ont été compliquées.

"Dans la colonne 'A ne plus jamais faire la prochaine fois', j’ai rempli pas mal de cases !", explique le Bruxellois avec un sourire. "Comme par exemple ne plus partir sans au moins un adjoint qui connaît ma manière de travailler et qui y adhère. Depuis le début, cet été, même quand les résultats étaient bons, la situation a toujours été compliquée pour moi. Je n’avais pas de relais dans l’équipe, pas de courroie de transmission. Et à la fin c’était devenu invivable. Et donc pour le bien de tout le monde, il a fallu trouver un accord pour mettre fin à mon contrat".

Ce qui ne l’a pas dégoûté pour autant des projets à l’étranger. Si cette expérience lui a appris quelque chose, c’est d’ailleurs qu’il repartira : "J’ai envie de retourner un jour à l’étranger dans un grand championnat. Ça m’a donné beaucoup d’envies."

Mais pas tout de suite. Car Serge Crevecoeur respecte le rythme de sa famille, qui n’est pas encore prête pour un nouveau déménagement. En attendant, les contacts qu’il entretient sont en Belgique. Au Brussels, son club de toujours ?

"Je sais pas. Il ne faut jamais dire jamais. Ça reste le club de mon cœur. Mais je n’y retournerais de toute façon pas en cours de saison. Le président n’est pas de ce genre-là. Il ne changera pas de coach avant la fin des matches. Et de toute façon je n’en aurais pas envie. Laurent Monier, le coach actuel, est un ami. La saison prochaine on verra. J’aimerais bien être dans le sport ou au bord des parquets, c’est sûr. Où ? ca je ne sais pas encore."

Il ne le cache pas, Serge Crevecoeur a des contacts. Dans des clubs de basket belges, mais aussi autour d’un autre projet sportif. Il pense être fixé (dans sa tête au moins) dans le courant du mois d’avril.