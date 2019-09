Serbie, Etats-Unis, Antetokounmpo, Jokic, Afrique : les cinq enseignements à tirer du premier tour du Mondial de basket

C’est probablement l’une des images phares de ce premier tour : voir les immenses favoris américains piocher dans leurs réserves en prolongation pour venir à bout d’une coriace équipe turque. Invaincus en compétition internationale depuis 2006(!) les Etats-Unis sont passés proche de la correctionnelle. Et même s’ils sont parvenus à redresser la barre (et qu'ils sont de fait toujours invaincus) ce moment de panique inattendu aura suffi à prouver que, cette année, les Américains ne semblent - pour une fois - pas imprenables. Abandonnés par leurs stars, ils se présentent avec une équipe C. Un noyau qui reste, certes, au dessus du lot mais dont la marge de manœuvre semble bien moindre que lors des éditions précédentes. Les Turcs ont été les premiers à secouer le cocotier américain, qui parviendra à leur emboîter le pas ?

Emmenés par un secteur intérieur ultra dominant et un tandem Bjelica-Bodganovic d'une précision chirurgicale à trois points, les Aigles serbes ont entamé le second tour (une deuxième phase de groupe) comme ils avaient terminé le premier : par une démonstration (+43 contre Porto Rico). Que tous les adversaires soient prévenus, cette année la forteresse serbe sera difficile à ébranler.

STAGE FRANCE - © REAU ALEXIS - PRESSE SPORTS

3. Espagne, France, Australie : tous au rendez-vous

Trois victoires, zéro défaite, une qualification sereine pour le second tour : tel est le bilan de l’Espagne, de la France et de l’Australie. Considérés comme des éventuels favoris à un podium, les trois nations se sont montrées particulièrement solides. Pas de fioritures, aucun excès de zèle mais des victoires convaincantes face à des nations plus modestes. Après une semaine de compétition, le contrat est rempli, les leaders répondent présents. Reste à confirmer lorsque les choses sérieuses commenceront.

4. Catastrophe pour l’Asie et l’Afrique

Quatre petites victoires en 33 matches, des défaites particulièrement lourdes et aucune qualification pour l’échelon suivant, tel est le triste bilan commun des formations asiatiques et africaines lors de ce premier tour. Alors que la plupart d’entre elles se présentaient avec la légitime ambition de surprendre, elles n’ont jamais réellement confirmé les espoirs placés en elles. Illustration de ce couac, le Nigéria qui, malgré plusieurs joueurs NBA, n’a pas su s’extirper du groupe B.

5. Les stars au rendez-vous ?

Malgré les défections en cascade des stars américaines, le plateau de cette coupe du monde est particulièrement chargé en joueurs NBA. Et la plupart de ces joueurs fanions sont clairement au dessus du lot. Nikola Jokic en est l'illustration parfaite. Tout en contrôle, le All-Star serbe des Nuggets ne force rien, joue juste et fluidifie le jeu de son équipe. En quatre matches, il n'a raté que trois petits tirs (16-19!) et présente une ligne de stats sérieuse : 13,5 points, 7 rebonds et 4,5 passes décisives par match. Et son coéquipier, Bogdan Bogdanovic confirme, lui, sa réputation de pétard ambulant. Capable de prendre feu à tout moment, il a dépecé l'Italie (31 points) après avoir fait de même avec l'Angola (24 points).

Autre star qui répond présente : Patty Mills. Leader d'une équipe australienne plus ambitieuse que jamais, le feu follet des Spurs présente une superbe moyenne de 20 points par match et nous a gratifiés de quelques actions d'éclat. Dans son sillage, les Boomers restent invaincus, s'étant même permis le luxe de se payer le scalp d'une redoutable équipe lituanienne. Autres piliers à répondre présents, Evan Fournier (16,3 points/match), Danilo Gallinari (16 points), Ersan Ilyasova (15 points, 7 rebonds) ou Ricky Rubio (13,5 points, 5 passes décisives). Et même si le scoring est plutôt dilué dans un collectif du côté américain, on soulignera malgré tout le bon Mondial de Kemba Walker, le fer de lance improvisé des Américains.

Et qu'en est-il du MVP de NBA en titre, Giannis Antetokounmpo ? Le Grec a débuté sa compétition en mode mineur, ne parvenant pas à sortir ses ouailles des filets brésiliens (défaite 79-78). Pointé du doigt pour son manque de mordant, Giannis a, par la suite, montré les crocs en sortant une ligne de stats plus proche de ses standards habituels : 24 points, 10 rebonds, 6 passes décisives dans une victoire capitale contre la Nouvelle-Zélande. UneLe phénomène hellène est-il donc définitivement lancé ? Réponse lors du prochain match.