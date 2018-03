Salamanque et Kim Mestdagh éliminés en demi-finale en Eurocoupe féminine

Salamanque et Kim Mestdagh ont été éliminés en demi-finale de l'Eurocoupe féminine de basket malgré une victoire 57-55 face à Galatasaray. L'internationale belge et son équipe n'ont pas réussi à refaire leur retard de sept points (69-62) concédé au match aller.

Salamanque, avec Kim Mestdagh dans le cinq de base, devait s'imposer d'au moins 8 points pour décrocher son billet pour la finale. L'équipe espagnole prenait le meilleur départ et était virtuellement qualifiée après le premier quart-temps : 17-9. Plus agressif en défense, Galatasaray reprenait la qualification en main malgré l'avance de Salamanque au repos : 31-26.

La formation turque poursuivait sur sa lancée dans le troisième quart-temps et Kim Mestdagh et ses coéquipières ne menaient plus que d'un point avant le dernier quart-temps : 45-44. Avec Kim Mestdagh peu en réussite (0 points en 14 minutes), les Espagnoles jetaient leurs dernières forces dans la bataille mais échouaient aux portes de la finale malgré une victoire 57-55.

L'autre demi-finale retour opposera les Italiennes de Venise et les Turques d'Hatay avec la meneuse bruxelloise Hind Ben Abdelkader jeudi à 19 heures. Après une victoire 74-54 au match aller, Hind Ben Abdelkader et ses coéquipières sont en bonne voie pour se qualifier pour une finale qui pourrait être 100% turque.