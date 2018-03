Ronald Gobert: "Mes nuits sont de plus en plus agitées à l’approche de la finale"

Tous les amateurs de basket-ball de la région Mons-Borinage sont dans les starting-blocks: ce dimanche, à 15 heures 15, le club de Mons-Hainaut dispute, à Forest-National, la finale de la Coupe de Belgique! L’opposition sera de taille puisque les Renards affronteront le quintuple tenant du titre, Ostende, qui n’a perdu qu’un seul match cette saison face à une équipe belge… c’était le 26 janvier dernier, en demi-finale "aller" de la Coupe justement, à Limburg United (77-72). Mais au "retour", les Côtiers avaient remis les pendules à l’heure pour se qualifier sans souci (78-63). Dimanche, le favori, ce sera donc clairement le BC Ostende qui, en plus, reste sur un joli succès en huitième de finale de la Fiba Europe Cup mercredi contre les Monténégrins de Mornar (84-71).

Mais les Montois ne se présenteront pas pour autant sur le parquet de la salle de concert bruxelloise en victimes consentantes. Samedi passé, lors de la répétition générale en championnat, les Renards ont bousculé les Ostendais en ne s’inclinant finalement que de deux unités (78-80). Avec un jeu intérieur un peu plus efficace du côté de Mons, la victoire aurait sans doute pu changer de camp.



Et puis, le club de Mons-Hainaut a une certaine expérience dans le domaine, déjà deux fois lauréat de la Coupe de Belgique, en 2006 et en 2011. On dit souvent "Jamais deux sans trois"... alors pourquoi pas un troisième sacre ce 11 mars ?



Enfin, même si cette finale se déroulera sur terrain neutre, les joueurs de Daniel Goethals bénéficieront du soutien de plus de 3000 supporters qui enfileront tous le tee-shirt bleu collector floqué pour l’occasion (le bleu étant la couleur traditionnelle de Mons-Hainaut)! " Une véritable vague bleue va envahir Bruxelles " a annoncé le président Ronald Gobert que Samuël Grulois a rencontré pour préfacer ce match de prestige et pour évoquer, plus largement, le basket belge.



Ronald Gobert est un passionné, qui vit intensément, souvent en famille, les matches de son club. Tout comme il vit intensément les courses de l'équipe cycliste Wanty-Groupe Gobert qu'il sponsorise également via sa société de négoce en matériaux de construction. A "J moins 2" avant la finale, la tension monte… "J’avoue que mes nuits sont de plus en plus agitées à l’approche de la finale. Mais c’est une excitation saine vue l’engouement que cela engendre dans notre région. Se rendre un dimanche à Forest-National pour voir son club défier l’ogre ostendais, c’est un rêve qui devient réalité…"



Monsieur Gobert, cette finale organisée dans une salle aussi prestigieuse que Forest-National donnera un fameux coup de projecteur sur le basket-ball belge en général et sur le club de Mons-Hainaut en particulier. Le basket est-il toujours un "bon produit médiatique" ?

"Médiatiquement, nous avons une certaine visibilité acquise de longue date mais on aimerait plus, évidemment ! D’ailleurs, le fait que cette finale soit diffusée dimanche en direct sur la RTBF (NDLR : Rendez-vous à 15H10 sur La Deux) et sur Sporza est une excellente chose. Le problème des salles moins remplies est un problème général. C’est plus compliqué d’attirer des spectateurs. Vous savez, les mœurs ont changé. Avant, Internet était beaucoup moins présent dans notre quotidien. Même chose pour la télévision. Donc, on se déplaçait plus facilement pour aller voir des matches. Les formules de championnat ont changé également. Nous, on travaille pour redonner de l’engouement avec, par exemple, notre BMH City Tour (NDLR : Tous les habitants d’un village voisin invités à un match, des démonstrations de street basket, des cours dans les écoles avec les joueurs pros, etc.) où l’on met les communes en avant. Je pense que c’est aussi aux clubs de trouver des alternatives pour remplir à nouveau leur salle ! Mais je le répète, les mœurs changent…"