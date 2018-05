Ronald Gobert: "Jamais nous ne mettrons le Groupe Gobert en difficulté pour du sport !"

La (longue) phase classique du championnat de Division 1 de basket-ball est terminée. Les quarts de finale débutent ce soir, à 20 heures 30. Nous connaîtrons les noms des demi-finalistes au meilleur des trois manches. Voici le programme : Ostende-Brussels, Anvers-Willebroek, Charleroi-Limburg United et Alost-Mons Hainaut. Les Renards, finalistes malheureux de la Coupe de Belgique en mars, n’ont terminé que cinquièmes du championnat et ne bénéficieront donc pas de l’avantage du terrain durant ces play-offs. Le président Ronald Gobert, qui n’est pas né de la dernière pluie, est bien conscient qu’atteindre les demi-finales serait déjà un petit exploit, d’autant plus qu’il n’est jamais évident de s’imposer dans le Forum alostois.

Et pourtant, quand on sponsorise un club, on rêve toujours du meilleur. Et le meilleur, c’est évidemment le titre de champion que Mons n’a jamais remporté. Le "Groupe Gobert" est un sponsor historique de Mons-Hainaut mais aussi de l'équipe cycliste Wanty-Groupe Gobert. "Groupe Gobert", c'est une société hennuyère active dans le négoce de matériaux de construction. 350 employés, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires ! A la tête de cette entreprise familiale à succès, on retrouve donc Ronald Gobert, jeune entrepreneur de seulement 38 ans, qui a bien compris tout l'intérêt d'investir dans le sport. Samuël Grulois l'a rencontré dans son bureau, à Ghlin. Un bureau relativement sobre mais où les références au vélo et au basket sont bien présentes.

Monsieur Gobert, on a l’impression que votre entreprise sponsorise des clubs ou des équipes depuis… toujours !

" Le Groupe Gobert a toujours communiqué, depuis des décennies, via le sport. J’ai d’ailleurs encore un maillot de… balle pelote qui date d’il y a quarante ans avec comme sponsor " Mazout Chauffage Gobert Thieusies " ! J’ai toujours été au football à Mons, au Sporting de Charleroi dans les années 90’… on a toujours fonctionné comme ça. Vu l’expansion du groupe, on s’est diversifié. Communiquer via le sport, c’est une stratégie d’entreprise. Il y a des valeurs communes entre le ‘Groupe Gobert’ et tous ces sports, ces clubs et ces équipes. Et en plus, quand on est passionné comme moi, tout le monde est content ! Ça procure des émotions, ça met notre groupe en avant, on invite des clients, on invite notre personnel. On crée de l’émotion ! "

Question taboue : entre le basket et le cyclisme, vous choisissez quoi ?

(Après un silence) " Je choisis les deux ! Je suis président de Mons-Hainaut, j’adore le cyclisme depuis que je suis tout petit… non, choisir entre les deux ce n’est pas possible. Je ne peux pas ! "

Comment la société Gobert fait-elle pour investir des millions dans le sport ?

" Je vais vous répondre très simplement… En fait, les montants que vous citez ne sont pas justes ! Nous n’investissons pas des millions, très loin de là. Tant dans le vélo que dans le basket, les budgets restent modérés par rapport au return engendré. C’est ça qui est beau, c’est peut-être pour ça que l’on est tant apprécié… on n’a pas de gros moyens financiers mais par le courage, le travail, les valeurs, on arrive à faire de belles choses ! "

Il y a quarante ans, votre société investissait donc déjà dans la balle pelote. Depuis quarante ans, ça en fait quand même des millions injectés dans le sport…

" Bien sûr, si on fait le calcul depuis le début ! D’un autre côté, on aide des clubs qui nous le rendent bien par le bouche à oreille, par la publicité. Et puis, on aide beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. On invite beaucoup de clients, on fait beaucoup de relationnel. On fait des ‘events’ avec notre personnel. Ce n’est pas qu’une simple pub, que du contraire ! C’est du win-win vraiment à tous points de vue. Pour la région également. Prenez le Tour de France : on a reçu énormément de messages de sympathie. "

A ce propos, j’ai un exemple personnel assez révélateur : j’ai offert, avant la Grande Boucle 2017, une casquette Wanty-Groupe Gobert à mon petit neveu qui vit en France. Dans un premier temps, il ne l’a même pas regardée. Par contre, après le Tour, il la portait fièrement…

" L’impact, le return, par rapport aux montants investis, est juste phénoménal. On l’a vu avec notre site Internet, avec nos chiffres de ventes… la répercussion est vraiment phénoménale. C’est toujours un investissement. Moi, je ne considère pas ça comme un coût. "

" On a déjà eu tellement de joies et d’émotions grâce au sport que si d’autres investisseurs arrivent avec plus de moyens, on fera un pas de côté en étant fiers d’avoir contribué à l’évolution de clubs ou d‘équipes. "

Vous êtes un vrai passionné de sport. Faut-il parfois vous calmer dans vos investissements ? Est-ce que parfois votre passion vous pousse à injecter de l’argent alors que votre raison vous conseille le contraire ?

" Question pertinente ! C’est souvent un danger. Il faut savoir gérer sa passion et sa raison. On peut parfois faire de petits efforts, de petits extras, mais jamais nous ne mettrons notre société en difficulté pour du sport ! On a déjà eu tellement de joies et d’émotions grâce à cela que si d’autres investisseurs arrivent avec plus de moyens, on fera un pas de côté en étant fiers d’avoir contribué à l’évolution de clubs ou d‘équipes. " (NDLR : Par exemple, si l’équipe cycliste obtenir le statut World Tour, il faudra gonfler le budget avec l’arrivée de sponsors plus importants… ‘Groupe Gobert’ disparaîtrait alors du nom générique de l’équipe et deviendrait un sponsor secondaire.)

Est-ce qu’une finale de Coupe de Belgique ou une participation au Tour de France boostent aussi le personnel de l’entreprise ? En caricaturant, vos employés sont-ils plus souriants quand il y a de tels évènements ?

" Clairement ! Pendant le Tour de France, l’identification du personnel envers l’équipe cycliste a juste été phénoménale. Quand je parle de win-win, je le répète, c’est vraiment à tous niveaux. "