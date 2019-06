Roel Moors quitte Anvers, Christophe Beghin nouveau coach du vice-champion de Belgique

Antwerp Giants, finaliste de l'Euromillions Basket League et vainqueur de la Coupe de Belgique, a annoncé lundi le départ de son entraîneur Roel Moors et son remplacement par Christophe Beghin, qui était son assistant.

"Après quatre belles saisons, nous prenons congé du coach Roel Moors", a écrit le club dans un communiqué. "Roel poursuivra son aventure de coach à l'étranger. Il annoncera d'ici peu quel club il entraînera. Nous souhaitons à Roel et à sa famille le meilleur pour la poursuite de sa carrière."

Moors, 40 ans, a mené Anvers au Final Four de la Ligue des Champions de basket, terminé à la troisième place, à la victoire en Coupe de Belgique et à la finale du Championnat, perdue contre Ostende. Il a été désigné coach de la saison en Euromillions Basket League et en Ligue des Champions.

Beghin, 39 ans, est un ancien joueur des Giants. Il a été désigné trois fois joueurs de l'année et a disputé 137 rencontres en équipe nationale. Depuis 2017, il est assistant-coach à Anvers. "Nous sommes fiers de présenter Christophe comme nouveau coach", a indiqué le club. "Avec Christophe comme coach, Antwerp Giants va poursuivre son élan d'un bon mix de jeune joueurs formés au club, de rookies et de joueurs expérimentés."