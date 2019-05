Roel Moors: "Le Final Four va être une grande fête"

Roel Moors, coach d'Anvers, attend avec impatience le duel contre les Espagnols de Tenerife vendredi (21h15) en demi-finales de la Ligue des champions de basket. "Personne ne nous attendait à ce stade de la compétition", a dit le technicien des Giants à la veille du début du Final Four qu'accueille le Sportpaleis d'Anvers. "Il y aura beaucoup de monde et l'ambiance s'annonce fantastique. Cela augure d'une grande fête."

"Contre Tenerife, nous devrons chercher à faire perdurer la dynamique qui a été la nôtre durant toute la saison. Notre force réside en notre collectif et nous allons devoir être au top vendredi", a analysé le T1 anversois en conférence de presse jeudi. "Si vous disputez le Final Four, il faut oser être ambitieux. Nous savons qu'Anvers n'est pas favori mais cela a déjà été le cas durant toute la campagne continentale. Nous croyons en nos capacités mais nous avons le talent, les qualités et la force mentale pour concrétiser ça."

Vendredi, les Giants défieront Tenerife, actuel neuvième du championnat espagnol et vainqueur de la Ligue des champions en 2017 pour la première édition de la compétition. "Notre objectif est d'atteindre la finale. Pour y parvenir, il faudra écarter les Espagnols, qui disposent d'une très bonne cohésion d'équipe, autant sur le plan défensif qu'offensif. Cela se perçoit d'ailleurs dans les statistiques car beaucoup de joueurs ont une moyenne proche de 10 points par match", a dit Moors.

C'est devant près de 18.000 spectateurs qu'Ismaël Bako et ses équipiers devront faire la publicité du basket belge. Issu des qualifications, Anvers est la première équipe belge à disputer le Final Four de la Ligue des champions. "J'espère que mes joueurs vont pleinement en profiter. La plupart sont au début de leur carrière mais peut-être n'auront-ils plus jamais la chance de connaître une telle expérience", a prévenu Roel Moors, ancien international belge.

Sur la scène belge, Anvers a également le vent en poupe. Après avoir remporté la Coupe de Belgique, les Giants sont à égalité avec Ostende en tête du championnat. "La succession des matches est exigeante et nous avons déjà disputé près de 60 rencontres cette saison. Tyler Kalinoski souffre d'ailleurs d'une blessure au mollet pour cause de surcharge", a conclu Moors qui dispose, hormis l'absence de son arrière américain, d'un groupe au complet.