Record historique pour Milwaukee, qualifié en Play-Off à 26 matchs de la fin de la saison

Milwaukee est devenu dimanche l'équipe de la NBA à se qualifier le plus précocement pour les playoffs. Les Bucks sont assurés de disputer la course au titre après seulement 56 matches de saison régulière soient deux de moins que le précédent record établi en 2016-2017 par Golden State.

Toutefois, la bande de Giannis Antetokounmpo & Co devra tenir compte de Toronto. Les champions canadiens en titre sont actuellement sur un nuage. Les Raptors (42v-15d) ont surclassé les pourtant solides Indiana Pacers 127-81. Les double-double de Kyle Lowry (16 pts, 11 ast, 5 stl) et Serge Ibaka (15 pts, 15 reb) mais aussi l'efficacité du banc, auteur de 60 points, ont été à l'origine de son plus large succès de la saison, le 17e au terme des 18 dernières rencontres.

La franchise qui semble la plus redoutable à l'Ouest est celle des Los Angeles Lakers (43v-12d). Dimanche, dans le duel le plus emblématique de l'histoire de la NBA, les "Pourpre et Or" ont battu Boston 114-112. Comme souvent, LeBron James a été l'élément déterminant. Ses stats (29 pts, 9 ast, 8 reb) le prouvent et plus encore son panier décisif à 30 secondes de la conclusion. Du coup, le record en carrière égalé du jeune ailier talentueux de Boston, Jayson Tatum (41 pts), est passé au second plan. Les Celtics doivent sans doute regretter l'absence de leur meneur All-Star Kemba Walker. Boston reste 3e à l'Est (39v-17d).

Dans la course aux playoffs, La Nouvelle-Orléans, emmené par les 28 points de Zion Williamson, a gagné à Golden State 101-115 et dépassé au classement San Antonio battu sans discussion à Oklahoma City 131-103. Après ce 25e succès (32 défaites), les Pélicans sont 10es à l'Ouest juste derrière Portland (26v-32d), petit vainqueur de Detroit (107-104). Memphis (28v-28d) est l'actuel 8e et dernier qualifié dans la "Western".