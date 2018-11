Première victoire européenne pour Mons-Hainaut cette saison, victorieux face à Minsk

Trois joueurs montois ont inscrit 18 points: Idris Lasisi, Uros Nikolic et Andrew Chrabascz. Chris Jones (12 points) et Quinton Upshur (11 points) ont complété la belle prestation collective des Renards. En face, Devon Marquis Gaulden Saddler a terminé avec 21 points au compteur, Stefan Moody avec un de moins.

Anvers battu à domicile par Bamberg

Anvers a été battu 76-85 par les Allemands de Bamberg, mardi, dans son cinquième match de la Ligue des Champions de basket messieurs.

Les Giants ont payé un mauvais début de rencontre (0-8). Ils étaient déjà menés de 15 points au terme du premier quart-temps (15-30). Après avoir accusé un retard de 21 points (22-43) dans le deuxième quart, les Anversois ont réussi à réduire l'écart avant le repos (40-51). Anvers revenait à 7 longueurs dans le troisième quart, conclu 57-64. Un score partiel de 7-0 permettait aux Giants de revenir à égalité (64-64). Mais deux trois points consécutifs, signés Stevan Jelovac et Nikolaos Zisis, relançaient les Allemands et coupaient les jambes des Anversois. Bamberg conservait son avantage jusqu'au bout (76-85).

Ismael Bako a inscrit 25 points et Paris Lee 16 pour Anvers. En face, Jelovac a terminé avec 30 points au compteur. Dans ses rencontres précédentes, Anvers a enregistré deux victoires (87-91 à Lietkalis et 101-89 contre Hapoel Jérusalem) et deux défaites (96-84 contre Fuenlabrada et 81-74 face à Nymburk). Les Giants se déplaceront à Dijon le 13 novembre. Bamberg est seul en tête avec 3 victoires en 5 matchs. L'Hapoel Jérusalem, l'AEK Athènes, Fuenlabrada, Lietkabelis et Anvers suivent avec 2 victoires, les deux derniers cités ayant joué cinq rencontres. Les quatre meilleures équipes des quatre groupes de huit rejoignent les play-offs. Les 5e et 6e sont renvoyés en playoffs de la FIBA Europe Cup.