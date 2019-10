Première défaite pour Alost, le Brussels s'incline à Ostende

Le Brussels s'est incliné (74-62) à Ostende dans le cadre de la cinquième journée de championnat en Euromillions Basket League, le championnat de basket belge samedi soir. Dans l'autre match de la soirée, dans le groupe A, Alost a mordu la poussière pour la première fois de la saison face à Mons-Hainaut (68-69), au bout du suspense.

Le match au sommet opposait Alost et Mons-Hainaut au Forum alostois, deux équipes invaincues dans le groupe A. Une rencontre qui s'est jouée au bout du suspense et qui a vu les visiteurs montois s'imposer sur le fil (68-69). Pendant quarante minutes, les deux équipes se sont données coup pour coup (33-35 à la pause) et ce n'est que dans les dernières secondes que les Montois ont fait la différence pour s'imposer au bout du suspense (68-69).

Grâce à cette victoire, les Montois conservent leur brevet d'invincibilité avec quatre victoires en autant de rencontres pour prendre la première place du groupe A. Alost, quant à lui, enregistre son premier revers de la saison.

Côté alostois, Marin Maric a compilé 17 points et 12 rebonds. Le Montois Katin Reinhardt termine meilleur marqueur de la rencontre avec 21 unités.

Dans l'autre match de la soirée dans le groupe B, Ostende s'est assez facilement imposé (74-62) face au Brussels. A la pause, la rencontre était déjà pliée puisque le marquoir affichait 45-16. Un succès qui permet aux joueurs de Dario Gjergja de conserver leur brevet d'invincibilité avec quatre victoires en quatre matches. Côté bruxellois, c'est le troisième revers en quatre sorties.