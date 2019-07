"Plus d'effet de surprise, la France prend désormais les Belgian Cats très au sérieux..."

Après avoir battu la Slovénie au forceps, mardi soir, dans un match-couperet, la Belgique a donc réussi à se qualifier pour le top 8 du championnat d'Europe féminin dont la phase finale se déroule à Belgrade. Les Belgian Cats affrontent à nouveau la France, ce jeudi soir, en 1/4 de finale de cet Euro. C'est le remake du dernier championnat du monde, à Tenerife (septembre 2018) puisque les deux équipes s'étaient déjà affrontées au même stade de la compétition. Un match remporté brillamment par les Cats, 86-65, qui avaient créé un exploit retentissant en dominant les Bleues de la tête et des épaules.

Probablement le meilleur souvenir de la carrière de Philip Mestdagh depuis qu'il est à la tête des Belgian Cats : "C'est un souvenir fantastique en effet. Je regarde encore souvent les images de cette renconre. Un match-référence pour nous. C'était exceptionnel, surtout en première mi-temps. Nous menions avec un écart de plus de 20 points. Nous avons parfaitement géré ce match et les joueuses ont toutes été héroïques". Cela dit, Philip Mestdagh sait que le match de ce jeudi sera très différent. Le coach national s'attend à voir une équipe française revancharde, qui prendra cette fois très au sérieux les Belgian Cats...."Ce sera un duel beaucoup plus serré, qui va certainement se jouer sur des détails. La France ne va plus nous sous-estimer comme par le passé. La Belgique est désormais respectée et attendue au tournant par toutes les équipes. Il n'y aura plus d'effet de surprise et croyez-moi les Françaises ne supporteraient pas de se faite éliminer une seconde fois d'un grand tournoi par la petite Belgique mais nous feront tout pour gagner ce match".

Après avoir soufflé le chaud et le froid dans cet Euro, la Belgique fera donc figure d'outsider face à la France. Une équipe que connaît bien Julie Allemand. La meneuse liégeoise évolue depuis 2 ans à Lyon. Pour elle, ce match doit servir de déclic aux Belgian Cats : "C'est dommage de déjà rencontrer la France si tôt dans la compétition. J'aurais préféré jouer contre les Bleues en 1/2 finale mais le tirage en a décidé autrement. En cas de victoire, le prochain adversaire sera le vainqueur du match Hongrie-Angleterre, soit un adversaire nettement plus abordable. La France, même si on l'a battue, reste une équipe du top européen et même mondial. On sait que ce sera très difficile mais on a un rêve et nous voulons réaliser. Tous les espoirs sont permis après notre victoire lors du mach de barrage face à la Slovénie. Bien sûr, la France est favorite mais si on joue notre jeu habituel et si on retrouve notre énergie ainsi que notre envie, on peut faire de grandes choses. Je suis persuadée que nous pouvons aller très loin dans cette compétition. En 1/2, voire même en finale mais nous devons avoir ce fameux déclic et notre collectif doit faire la différence. Il faudra tout donner pour ne rien regretter".

Les Cats espèrent donc créer une nouvelle surprise face à la France même s'il faudra tenir compte de la fatigue. L'équipe belge a joué un match intense lundi soir alors que les Françaises ont eu droit à deux jours de repos supplémentaires pour préparer ce 1/4 de finale. Un facteur qui pourrait jouer un rôle même si, contrairement aux Françaises, les joueuses belges ont pu rester dans le rythme d'un match tous les deux jours.

Les Belgian Cats ne seront toutefois pas sous pression comme lors du match contre la Slovénie. Même en cas de défaite, elles auront encore la possibilité de terminer dans le top 6 (à condition de remporter le match de classement prévu samedi) afin de décrocher un ticket pour le tournoi pré-olympique. C'est clairement l'objectif avoué d'Ann Wauters qui rêve de terminer sa carrière aux J.O.

"Même si nous voulons battre la France et aller le plus loin possible dans cet Euro, le top 6 est notre objectif numéro un. On sait que nous auront une seconde chance même en cas de défaite ce jeudi. Cela nous enlève un peu de pression et je dois dire que ça nous convient parfaitement alors que la France est clairement venue pour gagner ce tournoi. De l'extérieur, on attend peut-être plus de nous, surtout après notre médaille de bronze lors du dernier Euro, à Prague, il y a deux ans et puis notre très belle 4ème place au championnat du monde mais il faut rester réaliste. Le niveau est très relevé et je pense que terminer dans le top 6 et se qualifier pour le tournoi pré-olympique serait un rêve pour nous".