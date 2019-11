Pierre Cornia : "Malgré un tirage difficile, les Belgian Cats devraient se qualifier pour les jeux olympiques"

On connaît désormais les adversaires que les Belgian Cats affronteront lors du tournoi pré-olympique à Ostende, du 6 au 9 février. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi après-midi en Suisse, à Mies, au siège de la FIBA, la fédération internationale de basket. L'équipe belge, 9ème au ranking mondial, sera donc opposée au Canada, 4ème nation mondiale ; au Japon, 10ème du classement FIBA ; et à la Suède, qui occupe actuellement la 22ème place. Un tirage qui aurait pu être plus clément pour la Belgique selon Pierre Cornia, l'assistant-coach des Cats. "Je pense que c'est effectivement un tirage difficile dans le sens où il s'agit du groupe le plus équilibré. Nous allons affronter la meilleure équipe du pot 4, à savoir, la Suède, et en théorie l'équipe la moins forte du pot 1, le Canada. Avec tout le respect que j'ai pour cette nation, le Canada est plus abordable que les Etats-Unis, l'Australie ou l'Espagne. Ce qui signifie que pour les 4 équipes, le coup est jouable. C'est là toute la difficulté et les trois matches seront donc tous indécis".

Le Canada apparaît toutefois comme le grand favori du groupe. Comme le Japon, en tant que pays organisateur des Jeux Olympiques, est déjà qualifié, la Suède semble sur papier l'adversaire le plus abordable. En résumé, si les Belgian Cats terminent devant l'équipe scandinave, elles seraient d'office qualifiées pour les Jeux. Un scénario qui ne semble toutefois pas cousu de fil blanc pour Pierre Cornia. "Sur papier, c'est évidemment l'option la plus plausible mais je pense que cela risque d'être un peu plus compliqué sur le parquet. La suède s'est illustrée au dernier Euro et viendra à Ostende avec l'ambition de se qualifier pour les JO. D'autre part, nous pouvons très bien créer la surprise face au Canada. Une équipe que nous avons battue récemment en match-amical même si les Canadiennes n'étaient pas au complet. Et puis, il y a aussi le Japon qui s'était imposé face à nous lors de la dernière coupe du monde, en 2018. Une victoire des Japonaises mais après prolongation. Cela confirme que ce groupe sera équilibré et très indécis".

Pour valider leur ticket pour Tokyo, les Cats devront donc se classer parmi les deux premiers du groupe mais la 3ème place pourrait également suffire à leur bonheur, du moins si le Japon termine devant la Belgique. "ll nous faudra d'office terminer parmi les trois premiers mais la 2ème place sera peut-être nécessaire en fonction des résultats du Japon, déjà qualifié pour les JO. Malgré cela, nous avons des prétentions et les qualités nécessaires pour nous extraire de ce groupe. Nous devrons toutefois être prêts physiquement et mentalement sans négliger l'aspect tactique pour atteindre cet objectif. Tout est mis en place pour réussir. Nous allons jouer chez nous, à Ostende, devant notre public. Nous sommes quand même la 9ème nation mondiale et nous avons donc les moyens pour nous qualifier". Une qualification pour les jeux olympiques qui serait historique pour le basket belge.