Pierre Cornia : "André Smets, Un grand monsieur du basket belge nous a quittés"

André Smets est décédé ce lundi à l'âge de 75 ans. L'ex-coach de Charleroi, Namur et Braine était une figure emblématique du basket belge mais surtout un véritable passionné que Pierre Cornia a côtoyé et apprécié tout au long de sa carrière.



Figure incontournable du basket belge dans les années 80 et 90, André Smets était connu de tous les amateurs de ballon orange. Ce Bruxellois d'origine a coaché en division un durant près de 15 saisons. Après avoir fait ses premiers pas dans le basket féminin, avec un certain succès, André Smets a entamé sa carrière en D1 en 1986 à Mariembourg, le club cher à Eric Somme, avant Mariandenne et puis plus tard Monceau et enfin Charleroi. André Smets a même été le premier coach du Spirou en 1989, décrochant au passage le titre de coach de l'année. Ensuite, il poursuivra sa carrière au sein de l'élite belge à Namur et enfin aux Castors Braine.



Pierre Cornia, le coach des Liège Panthers et assistant des Belgian Cats, a bien connu André Smets. Il faut dire que la trajectoire de l'ex-international a suivi de près sa carrière. Dans chacun des clubs qu'il a coachés, André Smets a eu Pierre Cornia sous ses ordres. "C'est lui qui m'avait fait venir à Mariembourg et puis, je l'ai suivi à Mariendenne, Charleroi, Namur et Braine. C'est à peine croyable et c'est très rare de nos jours mais je l'ai eu comme coach durant une douzaine de saisons. Je me souviens aussi du binôme qu'il formait avec Monique, son épouse. André coachait l'équipe et Monique était sur la banc où elle était chargée du scouting".



Pierre Cornia a donc eu le temps d'apprécier André Smets. Un coach qui lui a transmis toutes ses valeurs. "C'était avant tout un passionné mais aussi quelqu'un de très compétent et de profondément gentil. Je garde de lui d'excellents souvenirs. Si je suis devenu coach, c'est en grande partie grâce à lui. J'ai la même approche de ce sport. Petite anecdote, comme lui, je prends sans arrêt des notes dans un carnet que je relis ensuite plus tard. J'avoue que cela m'aide dans mon coaching au quotidien".



Après sa longue carrière, André Smets n'a pas quitté le milieu du basket puisqu'il a endossé le costume de consultant pour Canal + à l'époque. La pertinence de ses commentaires et de ses analyses lors des matches de NBA étaient unanimement appréciés.

S'il avait pris un peu de recul par rapport au ballon orange, il était toutefois encore très souvent présent au Spiroudôme lors des matches de Charleroi, son club de cœur, avec son éternel calepin à la main.