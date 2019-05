Philip Mestdagh présélectionne 18 Cats pour l'Euro

Mercredi, dans les locaux du sponsor Crelan à Anderlecht, le coach national Philip Mestdagh a annoncé une présélection de dix-huit joueuses retenues pour le Championnat d'Europe de basket féminin, qui se jouera du 27 juin au 7 juillet en Serbie et Lettonie.

Par rapport à une première présélection effectuée début avril, seule Manon Grzesinski (Castors) n'est plus présente. Hind Ben Abdelkader, qui est active en WNBA avec les Chicago Sky, fait de nouveau son apparition dans la sélection. La meneuse de jeu n'était pas présente l'année dernière aux championnats du monde à Tenerife.

L'ailière forte Celeste Trahan-Davis (Castors) a été incluse dans la présélection, mais ne pourra pas jouer lors de l'Euro. L'Américaine est dans notre pays depuis six ans maintenant, et a entamé il y a deux ans sa procédure de naturalisation. En attendant, les formalités ne sont pas encore en règle. Trahan-Davis peut facilement participer au stage pour acquérir de l'expérience, mais elle ne sera pas là lors de la compétition.

Ann Wauters est également dans la présélection. La grande dame du basket belge de 38 ans travaille depuis quelques mois à sa rééducation après une opération du genou, mais elle est optimiste quant à ses chances de participer aux Championnats d'Europe, pour lesquels les attentes sont assez élevées.

Les Belges ont terminé troisièmes aux championnats d'Europe 2017 à Prague et quatrièmes l'an dernier aux championnats du monde à Tenerife. Cependant, la Belgique a perdu son statut de tête de série lors du tirage au sort et s'est retrouvée dans le groupe de la mort avec la Russie, le Belarus et la Serbie, pays hôte.

Les Cats débuteront face à la Russie le 27 juin à 17h45 à Zrenjanin en Serbie. Le 28 juin à 17h45, l'équipe de Philip Mestdagh devra affronter le Belarus et disputera son dernier match de la phase de poules contre la pays-hôte la Serbie le 30 juin à 20h30.

Le premier de chaque poule se qualifie directement pour les quarts de finale. Les deuxième et troisième du groupe devront jouer des matchs de barrage pour passer au tour suivant. Pour les Belges, il s'agirait du deuxième ou troisième du groupe C. Il réunit la Hongrie, la Turquie, l'Italie et la Slovénie.

Le Championnat d'Europe se déroule en Lettonie (dans la capitale Riga) et en Serbie (à Nis et Zrenjanin). Les barrages se jouent à Riga et à Belgrade et à partir des quarts de finale à Belgrade.

Les six premiers pays classés dans ces championnats d'Europe 2019 joueront un tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 qui réuniront douze équipes.



La présélection:

Julie Allemand (Lyon ASVEL/Fra), Hind Ben Abdelkader (Chicago Sky/USA), Marjorie Carpréaux (Kangourous Malines), Antonia Delaere (Nantes/Fra), Lore Devos (Colorado State University/USA), Serena-Lynn Geldof (Namur), Kyara Linskens (Gorzow/Pol), Emma Meesseman (Washington Mystics/USA), Hanne Mestdagh (Namur), Kim Mestdagh (Washington Mystics/USA), Heleen Nauwelaers (Bembibre/Esp), Hatty Nahwezi-Bende (Rioja/Esp), Jana Raman (Valence/Esp), Elise Ramette (Wavre Ste-Catherine), Laure Resimont (Tarbes/Fra), Julie Vanloo (Townsville Fire/Aus), Celeste Trahan-Davis (Castors Braine), Ann Wauters.