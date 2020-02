Philip Mestdagh, fier de ses joueuses: "Jana Raman et Hanne Mesdagh ont fait basculer le match"

"Cela dit, il faut prendre cette adrénaline et cette énergie avec nous pour demain (dimanche, contre la Suède, ndlr), car on peut savourer la victoire, être content de notre match, mais nous n'avons encore rien. Il faut finir le job. Ce sera une vraie finale."

"C'était un match vraiment spécial et je ne peux qu'être fières de mes joueuses. Le premier quart temps n'était pas top, puis j'ai fait monter Jana Raman et Hanne Mestdagh et le match a basculé. Nous avons retrouvé notre fluidité et le jeu présenté lors de la Coupe du monde à Tenerife en 2018. Comme coach, je ne peux évidemment qu'espérer cela pour demain. Il y a de la fatigue, on l'a vu en fin de match, cela a ajouté un peu de suspens à la rencontre", a analysé Philip Mestdagh avec un large sourire.

Julie Allemand: "Garder ces ondes positives pour le match contre la Suède"

"On était dans le match au début, mais sans plus et avec un petit creux en fin de premier quart temps, puis on s'est mis dans le match petit à petit et on a joué notre tempo. Pas celui de courir tout le temps, parce qu'on a vu que cela nous a tué en début de match, mais en accélérant quand il fallait, en calmant au bon moment. On savait à la mi-temps que les Japonaises n'allaient rien lâcher et jouer 40 minutes.

On l'a vu les 3 dernières minutes. Heureusement, on avait cassé leur rythme à la reprise et mené d'une quinzaine de points. Puis elles n'ont fait que shooter à trois points en fin de match et quand cela rentre, elles sont vraiment inarrêtables".

"Cela fait du bien de gagner comme ça. Cela nous donne un bon feeling et des ondes positives que l'on doit prendre avec nous pour le match demain (dimanche) contre la Suède.

Il faudra essayer de jouer de la même façon. En contrôlant le tempo. En alternant jeu intérieur quand c'est nécessaire et jeu extérieur, ce qui nous a bien réussi aujourd'hui. On a montré comment la Belgique peut et sait jouer. Et quand c'est comme ça, à domicile, le public est derrière nous, cela nous aide énormément".