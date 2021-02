Pau Gasol signe à Barcelone et revient sur les parquets à 40 ans

La légende du basket espagnol est de retour. Presque 20 ans après son départ, le pivot emblématique Pau Gasol va retrouver à 40 ans son club formateur, le FC Barcelone. Le double champion NBA avec les Los Angeles Lakers en 2009 et 2010 jouera jusqu'à la fin de la saison, ont conjointement annoncé le joueur et le club catalan mardi. Le champion du monde 2006 et triple champion d'Europe 2009, 2011, 2015 espère boucler son immense carrière par une cinquième participation aux Jeux Olympiques cet été à Tokyo.

"Je suis très content d'annoncer que je reviens à la maison et que j'intègrerai bientôt les rangs du FC Barcelone basket. Je veux mettre mes qualités et mon expérience à la disposition du club à un moment-clé de la saison", a de son côté indiqué Pau Gasol dans un communiqué diffusé sur son compte Twitter.

►►► À lire aussi : Les Belgian Lions battus par la République tchèque pour terminer ses qualifications pour l'Euro

Selon la presse espagnole, le Barça, qui recherchait un pivot depuis l'été dernier, a suivi avec attention l'évolution de la fracture du scaphoïde tarsien du pied gauche qui a éloigné le grand Espagnol (2m16) des parquets pendant quasiment deux ans, et lui a offert une place dans son effectif.

Le frère aîné de Marc Gasol, qui joue cette saison chez les Lakers, sera sous les ordres de l'entraîneur Sarunas Jasikevicius, avec qui il avait évolué au début du millénaire chez les Blaugranas, et retrouvera l'intérieur Nikola Mirotic, avec qui il a joué à Chicago et à Milwaukee en NBA.

Pau Gasol pourra disputer l'Euroligue avec le Barça s'il est validé avant mercredi 24 février, date limite pour inscrire une recrue qui n'a pas encore disputé la moindre minute dans la reine des compétitions européennes cette saison. Le Barça occupe la première place actuelle de l'Euroligue.

►►► À lire aussi : NBA : Victoire de Brooklyn contre les Clippers, l'ancien coach de Bree et Mons chez les Wolves

Gasol avait rejoint le Barça à 16 ans, en 1996, avant de le quitter cinq ans plus tard pour la NBA. Sélectionné 3e de la draft 2001 par Atlanta, il a ensuite évolué à Memphis (2001-2008) et les Los Angeles Lakers (2008-2014), aux côtés de son ami Kobe Bryant. Il effectuera ensuite des piges à Chicago (2014-2016), San Antonio (2016-2019), et Milwaukee (2019), avant d'observer une pause forcée à cause des blessures à son pied gauche.

L'international espagnol (208 sélections) souhaite terminer sa carrière aux JO de Tokyo, qui ont été repoussés de l'été 2020 à l'été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Il a déjà disputé quatre Jeux et remporté trois médailles après Athènes en 2004, Pékin en 2008 (argent), Londres en 2012 (argent) et Rio en 2016 (bronze).