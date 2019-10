Pascal Angillis, coach du Spirou, prend un congé de 2 à 3 mois pour s'occuper de son fils malade

Le coach de Spirou Charleroi Pascal Angillis prend un "congé pontuel" de deux à trois mois pour "raisons personnelles", explique-t-il dans un communiqué publié lundi en fin de matinée sur le site internet du club de l'Euromillions Basket League.

"Depuis une dizaine de jours, on a diagnostiqué une tumeur à Sidy, mon fils âgé de 8 ans. Rapidement pris en charge, il suit une thérapie très lourde qui nécessite ma présence quotidienne auprès de ma famille", révèle le successeur de Niksa Bavcevic.

"Après concertation avec mon épouse et les docteurs ces derniers jours, il était primordial de pouvoir focaliser toute mon attention sur la guérison de mon fils et le bien-être de ma famille. Cette décision est très lourde à prendre car nous faisons un travail de fond important avec l'équipe, et les joueurs ne ménagent aucun effort pour s'améliorer collectivement. Je me réjouis déjà à l'idée de retravailler avec le staff le plus rapidement possible. D'après le corps médical, je devrais être absent de deux à trois mois. Je remercie vivement la direction du Spirou Basket qui me soutient à 100% dans cette épreuve personnelle..."

Le coach-assistant Sam Rotsaert assumera, ad intérim durant cette absence, le rôle de coach principal, assisté d'Oscar Lata, précise également le communiqué.

"Dès que Pascal le pourra, il reprendra bien évidemment sa place de coach avec ses deux assistants."

L'équipe carolo a fort mal entamé la compétition où elle n'a pas remporté un seul de ses quatre premiers matches, et vient encore de sèchement s'incliner au Dôme, 76-100, face à l'Antwerp.