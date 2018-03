Pas de finale d'EuroCoupe pour Ben Abdelkader et son club turc d'Hatay

Le club turc d'Hatay Antakya et sa meneuse bruxelloise Hind Ben Abdelkader n'ont pas réussi à assurer jeudi leur place en finale en EuroCoupe de basket (dames). Malgré un large succès de 20 points en demi-finale aller (74-54), mercredi dernier, les Turques ont été éliminées après leur défaite de 23 points 80-57 (repos 40-23) sur le parquet de Reyer Venise à Mestre.



Mercredi, Galatasaray Istanbul avait obtenu le premier billet de finaliste aux dépens des Espagnoles de Salamanque où évolue une autre Belgian Cat Kim Mestdagh (69-62 et 55-57). Le match aller de la finale se jouera le mercredi 11 avril à Istanbul, le retour une semaine plus tard, le 18 avril, à Mestre.

Venise menait 14-10 après dix minutes. Le club d'Hatay céda dans le 2e quart perdu 26-13 (40-23). Le 3e quart-temps, remporté 28-18, confirma la supériorité vénitienne (68-41). Hatay a repris espoir dans la dernière période et un panier à 3 points de Hind Ben Abdelkader et un layup de Bahar Ozturk replaçaient les Turques en position de finaliste (68-49).



La rencontre resta indécise jusqu'à 8 secondes de la fin et deux lancers réussis par l'Américaine Ashley Walker qui fixa le score final à 80-57. Le tir primé de la meneuse des Cats aurait pur arracher la prolongation mais son envoi à 2 secondes du coup de sirène manqua sa cible. Titulaire, Hind Ben Abdelkader a terminé le match nantie de 17 points (5/9 à 3 pts; 0/3 à 2 pts, 2/2 aux l.f.), 2 rebonds et 2 assists en un peu plus de 36 minutes.